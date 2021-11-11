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В Белоруссии пообещали ответить при введении новых санкций Евросоюзом
В Белоруссии пообещали ответить при введении новых санкций Евросоюзом - РИА Новости, 11.11.2021
В Белоруссии пообещали ответить при введении новых санкций Евросоюзом
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что Минск готов ответить в случае введения ЕС пятого пакета санкций против... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:11
2021-11-11T12:48
в мире
сша
белоруссия
минск
евросоюз
александр лукашенко
владимир макей
роман головченко
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что Минск готов ответить в случае введения ЕС пятого пакета санкций против республики."Мы держим руку на пульсе, и, естественно, реагировали и будем реагировать адекватно", - сказал Макей.Он отметил, что против Белоруссии Евросоюзом уже введены четыре пакета санкций, и "уже сейчас судачат партнеры о пятом пакете"."У нас в правительстве создана группа оперативного реагирования, которая постоянно обсуждает возникающие проблемы в этой области и вырабатывает адекватные меры реагирования. Убежден, что мы справимся с теми вызовами и угрозами, которые могут нам готовить наши так называемые партнеры", - сказал глава МИД.Касаясь ответных мер, министр заметил, что их уж вырабатывали в прошлом. "Меры политического характера, связанные с сокращением дипломатических представительств некоторых недружественных стран..., и с прекращением нашего участия в тех или иных инициативах, как например, инициатива "Восточное партнёрство", - а без Беларуси эта инициатива теряет всякий смысл, - и прекращение действия каких-то международных соглашений, которые для нас становятся абсолютно ненужными и невыгодными после введения санкций против Беларуси", - пояснил Макей.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились, они стали поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. Правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс защитных мер. Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей говорил, что правительство Белоруссии разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758446350.html
https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758370754.html
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в мире, сша, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, владимир макей , роман головченко
12:11 11.11.2021 (обновлено: 12:48 11.11.2021)
 
В Белоруссии пообещали ответить при введении новых санкций Евросоюзом

Глава МИД Белоруссии Макей пообещал ответ при введении пятого пакета санкций Евросоюзом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что Минск готов ответить в случае введения ЕС пятого пакета санкций против республики.
"Мы держим руку на пульсе, и, естественно, реагировали и будем реагировать адекватно", - сказал Макей.
Он отметил, что против Белоруссии Евросоюзом уже введены четыре пакета санкций, и "уже сейчас судачат партнеры о пятом пакете".
"У нас в правительстве создана группа оперативного реагирования, которая постоянно обсуждает возникающие проблемы в этой области и вырабатывает адекватные меры реагирования. Убежден, что мы справимся с теми вызовами и угрозами, которые могут нам готовить наши так называемые партнеры", - сказал глава МИД.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Мезенцев пообещал сплоченность Союзного государства в ответ на санкции
Касаясь ответных мер, министр заметил, что их уж вырабатывали в прошлом. "Меры политического характера, связанные с сокращением дипломатических представительств некоторых недружественных стран..., и с прекращением нашего участия в тех или иных инициативах, как например, инициатива "Восточное партнёрство", - а без Беларуси эта инициатива теряет всякий смысл, - и прекращение действия каких-то международных соглашений, которые для нас становятся абсолютно ненужными и невыгодными после введения санкций против Беларуси", - пояснил Макей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились, они стали поэтапно вводить санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. Правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс защитных мер. Глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей говорил, что правительство Белоруссии разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике.
Читайте полный текст интервью >>>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 12:13Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лавров заявил о неприемлемости односторонних западных санкций
 
В миреСШАБелоруссияМинскЕвросоюзАлександр ЛукашенкоВладимир МакейРоман Головченко
 
 
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