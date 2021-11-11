https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758529371.html

Володин: вместо угроз санкциями Белоруссии Запад должен помочь ей

Володин: вместо угроз санкциями Белоруссии Запад должен помочь ей - РИА Новости, 11.11.2021

Володин: вместо угроз санкциями Белоруссии Запад должен помочь ей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад "бряцает оружием" и грозит санкциями Минску из-за ситуации с мигрантами, но им надо перестать перекладывать... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:51

2021-11-11T11:51

2021-11-11T11:51

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

вячеслав володин

евросоюз

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754173718_0:166:2049:1318_1920x0_80_0_0_912abe61809bdbd492e7a257aef6257a.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад "бряцает оружием" и грозит санкциями Минску из-за ситуации с мигрантами, но им надо перестать перекладывать ответственность и помочь беженцам.По его словам, причина ситуации с беженцами на белорусско-польской границе ― многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока."Большая часть беженцев ― выходцы из стран, куда вводились войска НАТО. Чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия ― ни одно из этих государств не выиграло от международной экспансии Запада", - написал парламентарий в своем telegram-канале.Сегодня же граждане этих стран вынуждены искать убежища, продолжил он.Также он отметил, что Евросоюз не спешит помогать Белоруссии в этой ситуации, как это делалось в отношении Турции или Италии, а наоборот, Польша с их согласия и вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие в отношении людей, находящихся на границе. При этом заявлений с осуждением подобных радикальных действий со стороны Запада не слышно, вместо этого "бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии", добавил Володин."Что это, если не двойные стандарты?" - отметил он.Также он добавил, что позиция руководства Белоруссии заслуживает уважения, чего нельзя сказать о тех, "кто своими действиями создал проблему".

https://ria.ru/20211110/belorussiya-1758390639.html

https://ria.ru/20211110/riski-1758387845.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, вячеслав володин, евросоюз, мигранты