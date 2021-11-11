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Володин: вместо угроз санкциями Белоруссии Запад должен помочь ей
Володин: вместо угроз санкциями Белоруссии Запад должен помочь ей - РИА Новости, 11.11.2021
Володин: вместо угроз санкциями Белоруссии Запад должен помочь ей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад "бряцает оружием" и грозит санкциями Минску из-за ситуации с мигрантами, но им надо перестать перекладывать... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:51
2021-11-11T11:51
2021-11-11T11:51
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
вячеслав володин
евросоюз
мигранты
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад "бряцает оружием" и грозит санкциями Минску из-за ситуации с мигрантами, но им надо перестать перекладывать ответственность и помочь беженцам.По его словам, причина ситуации с беженцами на белорусско-польской границе ― многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока."Большая часть беженцев ― выходцы из стран, куда вводились войска НАТО. Чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия ― ни одно из этих государств не выиграло от международной экспансии Запада", - написал парламентарий в своем telegram-канале.Сегодня же граждане этих стран вынуждены искать убежища, продолжил он.Также он отметил, что Евросоюз не спешит помогать Белоруссии в этой ситуации, как это делалось в отношении Турции или Италии, а наоборот, Польша с их согласия и вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие в отношении людей, находящихся на границе. При этом заявлений с осуждением подобных радикальных действий со стороны Запада не слышно, вместо этого "бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии", добавил Володин."Что это, если не двойные стандарты?" - отметил он.Также он добавил, что позиция руководства Белоруссии заслуживает уважения, чего нельзя сказать о тех, "кто своими действиями создал проблему".
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белоруссия, вячеслав володин, евросоюз, мигранты
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
заявил, что Запад "бряцает оружием" и грозит санкциями Минску из-за ситуации с мигрантами, но им надо перестать перекладывать ответственность и помочь беженцам.
По его словам, причина ситуации с беженцами на белорусско-польской границе ― многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока.
"Большая часть беженцев ― выходцы из стран, куда вводились войска НАТО. Чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия ― ни одно из этих государств не выиграло от международной экспансии Запада", - написал парламентарий в своем telegram-канале.
Сегодня же граждане этих стран вынуждены искать убежища, продолжил он.
"В этой ситуации правильно, чтобы международные организации: Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент — перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам", - заявил Володин.
Также он отметил, что Евросоюз не спешит помогать Белоруссии
в этой ситуации, как это делалось в отношении Турции или Италии, а наоборот, Польша с их согласия и вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие в отношении людей, находящихся на границе. При этом заявлений с осуждением подобных радикальных действий со стороны Запада не слышно, вместо этого "бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии", добавил Володин.
"Что это, если не двойные стандарты?" - отметил он.
Также он добавил, что позиция руководства Белоруссии заслуживает уважения, чего нельзя сказать о тех, "кто своими действиями создал проблему".
"Со своей стороны будем поддерживать Белоруссию, которая оказалась в непростой ситуации, столкнувшись с наплывом мигрантов", - заявил спикер Госдумы.