22:36 11.11.2021 (обновлено: 22:45 11.11.2021)
Саакашвили после голодовки вернут в Руставскую тюрьму
Саакашвили после прекращения голодовки вернут из тюремной больницы в Руставскую тюрьму
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной больницы обратно в Руставскую тюрьму, где он отбывал наказание.
Ранее Саакашвили в письменном обращении заявил, что принял решение учесть рекомендацию Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку, но при условии, что его переведут из глданской тюремной больницы в гражданскую клинику.
"Почему он должен быть переведен в какую-либо другую клинику? Если он прекращает голодовку - это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным. В таком случае, когда будут созданы соответствующие условия, он будет возвращен в Руставскую тюрьму, где он до этого отбывал наказание",- заявил министр юстиции в эфире телекомпании "Рустави 2".
Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Из-за состояния здоровья он был переведен из Руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу. Оппозиционеры и их сторонники проводят в Тбилиси ежедневные акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую клинику. При этом они обещают, что если политик будет госпитализирован в столичную клинику, они не будут проводить акции протеста на прилегающей территории.
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