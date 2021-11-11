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https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758661756.html
Саакашвили после голодовки вернут в Руставскую тюрьму
Саакашвили после голодовки вернут в Руставскую тюрьму - РИА Новости, 11.11.2021
Саакашвили после голодовки вернут в Руставскую тюрьму
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной больницы обратно в Руставскую тюрьму, где он отбывал... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T22:36
2021-11-11T22:45
в мире
задержание саакашвили в грузии
тбилиси
михаил саакашвили
рустави 2
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ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной больницы обратно в Руставскую тюрьму, где он отбывал наказание.Ранее Саакашвили в письменном обращении заявил, что принял решение учесть рекомендацию Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку, но при условии, что его переведут из глданской тюремной больницы в гражданскую клинику."Почему он должен быть переведен в какую-либо другую клинику? Если он прекращает голодовку - это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным. В таком случае, когда будут созданы соответствующие условия, он будет возвращен в Руставскую тюрьму, где он до этого отбывал наказание",- заявил министр юстиции в эфире телекомпании "Рустави 2".Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Из-за состояния здоровья он был переведен из Руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу. Оппозиционеры и их сторонники проводят в Тбилиси ежедневные акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую клинику. При этом они обещают, что если политик будет госпитализирован в столичную клинику, они не будут проводить акции протеста на прилегающей территории.
https://ria.ru/20211111/mitropolit-1758640094.html
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в мире, задержание саакашвили в грузии, тбилиси, михаил саакашвили, рустави 2
22:36 11.11.2021 (обновлено: 22:45 11.11.2021)
 
Саакашвили после голодовки вернут в Руставскую тюрьму

Саакашвили после прекращения голодовки вернут из тюремной больницы в Руставскую тюрьму

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной больницы обратно в Руставскую тюрьму, где он отбывал наказание.
Ранее Саакашвили в письменном обращении заявил, что принял решение учесть рекомендацию Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку, но при условии, что его переведут из глданской тюремной больницы в гражданскую клинику.
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"Почему он должен быть переведен в какую-либо другую клинику? Если он прекращает голодовку - это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным. В таком случае, когда будут созданы соответствующие условия, он будет возвращен в Руставскую тюрьму, где он до этого отбывал наказание",- заявил министр юстиции в эфире телекомпании "Рустави 2".
Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Из-за состояния здоровья он был переведен из Руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу. Оппозиционеры и их сторонники проводят в Тбилиси ежедневные акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую клинику. При этом они обещают, что если политик будет госпитализирован в столичную клинику, они не будут проводить акции протеста на прилегающей территории.

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В миреЗадержание Саакашвили в ГрузииТбилисиМихаил СаакашвилиРустави 2
 
 
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