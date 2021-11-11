https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758661756.html

Саакашвили после голодовки вернут в Руставскую тюрьму

Саакашвили после голодовки вернут в Руставскую тюрьму - РИА Новости, 11.11.2021

Саакашвили после голодовки вернут в Руставскую тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной больницы обратно в Руставскую тюрьму, где он отбывал... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T22:36

2021-11-11T22:36

2021-11-11T22:45

в мире

задержание саакашвили в грузии

тбилиси

михаил саакашвили

рустави 2

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ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной больницы обратно в Руставскую тюрьму, где он отбывал наказание.Ранее Саакашвили в письменном обращении заявил, что принял решение учесть рекомендацию Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку, но при условии, что его переведут из глданской тюремной больницы в гражданскую клинику."Почему он должен быть переведен в какую-либо другую клинику? Если он прекращает голодовку - это очень хорошо, и мы это приветствуем, так как мы будем рады, если его состояние здоровья будет стабильным. В таком случае, когда будут созданы соответствующие условия, он будет возвращен в Руставскую тюрьму, где он до этого отбывал наказание",- заявил министр юстиции в эфире телекомпании "Рустави 2".Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Из-за состояния здоровья он был переведен из Руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу. Оппозиционеры и их сторонники проводят в Тбилиси ежедневные акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую клинику. При этом они обещают, что если политик будет госпитализирован в столичную клинику, они не будут проводить акции протеста на прилегающей территории.

https://ria.ru/20211111/mitropolit-1758640094.html

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в мире, задержание саакашвили в грузии, тбилиси, михаил саакашвили, рустави 2