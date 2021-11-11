https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758592447.html

Саакашвили потребовал допустить к нему альтернативный консилиум врачей

Саакашвили потребовал допустить к нему альтернативный консилиум врачей - РИА Новости, 11.11.2021

Саакашвили потребовал допустить к нему альтернативный консилиум врачей

Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует, чтобы к нему допустили альтернативный консилиум врачей, заявил в четверг адвокат... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:45

2021-11-11T15:45

2021-11-11T15:45

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михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует, чтобы к нему допустили альтернативный консилиум врачей, заявил в четверг адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили после встречи со своим подзащитным."Категорическое требование Саакашвили, чтобы к нему был допущен альтернативный консилиум врачей, исходя из того, что отчет прежнего консилиума власти Грузии не выполнили", - заявил адвокат. Представитель защиты не ответил на вопрос, прекратил Саакашвили голодовку или нет.Страсбургский суд по правам человека ранее отказал в переводе Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику, а также призвал политика прекратить голодовку.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758563676.html

https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758487430.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии