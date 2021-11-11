Саакашвили потребовал допустить к нему альтернативный консилиум врачей
Адвокат Садзаглишвили: Саакашвили требует допустить к нему альтернативный консилиум врачей
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
ТБИЛИСИ, 11 ноя - РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует, чтобы к нему допустили альтернативный консилиум врачей, заявил в четверг адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили после встречи со своим подзащитным.
"Категорическое требование Саакашвили, чтобы к нему был допущен альтернативный консилиум врачей, исходя из того, что отчет прежнего консилиума власти Грузии не выполнили", - заявил адвокат. Представитель защиты не ответил на вопрос, прекратил Саакашвили голодовку или нет.
Страсбургский суд по правам человека ранее отказал в переводе Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику, а также призвал политика прекратить голодовку.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в Глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.