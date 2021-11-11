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https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758563676.html
Саакашвили заявил, что его перевели в тюремную больницу по указке Путина
Саакашвили заявил, что его перевели в тюремную больницу по указке Путина - РИА Новости, 11.11.2021
Саакашвили заявил, что его перевели в тюремную больницу по указке Путина
Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео с участием экс-президента Михаила Саакашвили, на котором его силой затаскивают в палату тюремной... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:43
2021-11-11T17:29
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — РИА Новости. Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео с участием экс-президента Михаила Саакашвили, на котором его силой затаскивают в палату тюремной больницы.В ответ политик ругается с конвоирами и пытается их ударить, а также разбивает оборудование. Саакашвили перевели из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу из-за состояния здоровья после длительной голодовки. Адвокаты сообщают, что бывшего главу государства обманули, пообещав поместить его в гражданскую клинику Тбилиси, что вызвало его недовольство."Исходя из высокого общественного интереса публикуем видеокадры, на которых видно размещение Михаила Саакашвили в медицинское учреждение № 18 для обвиняемых и осужденных, его помещение в палату, а также тот факт, что Саакашвили подвергал физическому насилию персонал учреждения и повредил медицинское оборудование", — рассказали в службе. Также появилась видеозапись, на которой видно, как политик отказывается выходить из реанимобиля, на котором его привезли в глданскую тюремную больницу. На кадрах слышно, как он называет сотрудников правоохранительных органов, которые просят его выйти из машины, служащими российских интересов. По мнению Саакашвили, они выполняют указы российского президента Владимира Путина."Вы не люди, вы убийцы! Я отсюда не выйду по собственному желанию, отвезите меня обратно в руставскую тюрьму &lt;…&gt;. Мне не интересны ваши разговоры", — ругается заключенный.Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Кроме того, он обвиняется в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета, эти дела пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику, после чего его перевезли в больницу. Власти Грузии отказываются освобождать экс-президента. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший грузинский лидер надолго останется в тюрьме и будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211109/saakashvili-1758318959.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211110/saakashvili-1758478962.html
https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758487430.html
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Саакашвили сопротивляется госпитализации. Кадры из тюремной больницы
Саакашвили перевели из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу из-за состояния здоровья после длительной голодовки. Адвокаты сообщают, что бывшего главу государства обманули, пообещав перевести из Рустави в гражданскую клинику столицы, что вызвало его недовольство. "Исходя из высокого общественного интереса, публикуем видеокадры, на которых видно размещение Михаила Саакашвили в медицинское учреждение № 18 для обвиняемых и осужденных, его помещение в палату, а также тот факт, что Саакашвили подвергал физическому насилию персонал учреждения и повредил медицинское оборудование", — рассказали в службе.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
13:43 11.11.2021 (обновлено: 17:29 11.11.2021)
 
Саакашвили заявил, что его перевели в тюремную больницу по указке Путина

Власти Грузии опубликовали кадры с Саакашвили в больнице, конфликтующего с персоналом

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 ноя — РИА Новости. Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео с участием экс-президента Михаила Саакашвили, на котором его силой затаскивают в палату тюремной больницы.
В ответ политик ругается с конвоирами и пытается их ударить, а также разбивает оборудование.
Саакашвили перевели из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу из-за состояния здоровья после длительной голодовки. Адвокаты сообщают, что бывшего главу государства обманули, пообещав поместить его в гражданскую клинику Тбилиси, что вызвало его недовольство.
"Исходя из высокого общественного интереса публикуем видеокадры, на которых видно размещение Михаила Саакашвили в медицинское учреждение № 18 для обвиняемых и осужденных, его помещение в палату, а также тот факт, что Саакашвили подвергал физическому насилию персонал учреждения и повредил медицинское оборудование", — рассказали в службе.
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Также появилась видеозапись, на которой видно, как политик отказывается выходить из реанимобиля, на котором его привезли в глданскую тюремную больницу. На кадрах слышно, как он называет сотрудников правоохранительных органов, которые просят его выйти из машины, служащими российских интересов. По мнению Саакашвили, они выполняют указы российского президента Владимира Путина.

"Вы не люди, вы убийцы! Я отсюда не выйду по собственному желанию, отвезите меня обратно в руставскую тюрьму <…>. Мне не интересны ваши разговоры", — ругается заключенный.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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Без меня меня судили: Саакашвили спрятали от толпы в больнице
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Кроме того, он обвиняется в разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета, эти дела пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику, после чего его перевезли в больницу. Власти Грузии отказываются освобождать экс-президента. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший грузинский лидер надолго останется в тюрьме и будет отбывать весь положенный срок.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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