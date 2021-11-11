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Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США
Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США - РИА Новости, 11.11.2021
Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США
Любой контакт президентов РФ и США требует фундаментальной подготовки, пока ясности о сроках и формате проведения встречи нет, заявил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:56
2021-11-11T11:56
в мире
сша
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Любой контакт президентов РФ и США требует фундаментальной подготовки, пока ясности о сроках и формате проведения встречи нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Любой контакт лидеров - это важнейшее событие в двусторонних отношениях. С учётом роли, которую наши страны играют в мировых делах, это событие мирового значения, без всякого преувеличения. Поэтому любой контакт такого рода требует фундаментальной, глубокой подготовки", - сказал Рябков."Модальности, сроки, место и так далее - это производные от того, как идёт подготовка. Пока ясности в отношении того, когда и в каком формате такой контакт может состояться, у нас нет", - добавил замминистра.
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в мире, сша, сергей рябков, россия
11:56 11.11.2021
 
Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США

Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США, ясности о сроках встречи нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Любой контакт президентов РФ и США требует фундаментальной подготовки, пока ясности о сроках и формате проведения встречи нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Любой контакт лидеров - это важнейшее событие в двусторонних отношениях. С учётом роли, которую наши страны играют в мировых делах, это событие мирового значения, без всякого преувеличения. Поэтому любой контакт такого рода требует фундаментальной, глубокой подготовки", - сказал Рябков.
"Модальности, сроки, место и так далее - это производные от того, как идёт подготовка. Пока ясности в отношении того, когда и в каком формате такой контакт может состояться, у нас нет", - добавил замминистра.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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