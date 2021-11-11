https://ria.ru/20211111/ryabkov-1758534649.html
Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США
Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США - РИА Новости, 11.11.2021
Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США
Любой контакт президентов РФ и США требует фундаментальной подготовки, пока ясности о сроках и формате проведения встречи нет, заявил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:56
2021-11-11T11:56
2021-11-11T11:56
в мире
сша
сергей рябков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/23/1557172397_0:121:2328:1431_1920x0_80_0_0_86f95bbdba5f3298a733a24207dccf5f.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Любой контакт президентов РФ и США требует фундаментальной подготовки, пока ясности о сроках и формате проведения встречи нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Любой контакт лидеров - это важнейшее событие в двусторонних отношениях. С учётом роли, которую наши страны играют в мировых делах, это событие мирового значения, без всякого преувеличения. Поэтому любой контакт такого рода требует фундаментальной, глубокой подготовки", - сказал Рябков."Модальности, сроки, место и так далее - это производные от того, как идёт подготовка. Пока ясности в отношении того, когда и в каком формате такой контакт может состояться, у нас нет", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20211111/ryabkov-1758533906.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/23/1557172397_130:0:2199:1552_1920x0_80_0_0_2eebd441e26a881f25399a4bb55bd4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей рябков, россия
Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США
Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США, ясности о сроках встречи нет