https://ria.ru/20211111/ryabkov-1758534649.html

Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США

Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США - РИА Новости, 11.11.2021

Рябков рассказал о подготовке контакта лидеров России и США

Любой контакт президентов РФ и США требует фундаментальной подготовки, пока ясности о сроках и формате проведения встречи нет, заявил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:56

2021-11-11T11:56

2021-11-11T11:56

в мире

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Любой контакт президентов РФ и США требует фундаментальной подготовки, пока ясности о сроках и формате проведения встречи нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Любой контакт лидеров - это важнейшее событие в двусторонних отношениях. С учётом роли, которую наши страны играют в мировых делах, это событие мирового значения, без всякого преувеличения. Поэтому любой контакт такого рода требует фундаментальной, глубокой подготовки", - сказал Рябков."Модальности, сроки, место и так далее - это производные от того, как идёт подготовка. Пока ясности в отношении того, когда и в каком формате такой контакт может состояться, у нас нет", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20211111/ryabkov-1758533906.html

сша

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2021

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в мире, сша, сергей рябков, россия