https://ria.ru/20211111/ryabkov-1758533906.html

Рябков рассказал о консультациях России и США по визовым вопросам

Рябков рассказал о консультациях России и США по визовым вопросам - РИА Новости, 11.11.2021

Рябков рассказал о консультациях России и США по визовым вопросам

Российско-американские консультации по визовым вопросам и функционированию посольств состоятся на следующей неделе в Вене, сказал журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 11.11.2021

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российско-американские консультации по визовым вопросам и функционированию посольств состоятся на следующей неделе в Вене, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее Рябков сообщил РИА Новости, что Россия и США планируют до конца ноября провести встречу и обсудить на ней визовые вопросы, функционирование посольств и другие раздражители в двусторонних отношениях."На уровне старших должностных лиц, непосредственно отвечающих за двусторонние отношения. Состоятся они на следующей неделе в Вене", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20211109/vizy-1758319997.html

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в мире, сша, сергей рябков, россия