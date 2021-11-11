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Рябков рассказал о консультациях России и США по визовым вопросам
Рябков рассказал о консультациях России и США по визовым вопросам - РИА Новости, 11.11.2021
Рябков рассказал о консультациях России и США по визовым вопросам
Российско-американские консультации по визовым вопросам и функционированию посольств состоятся на следующей неделе в Вене, сказал журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:53
2021-11-11T11:53
2021-11-11T11:53
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российско-американские консультации по визовым вопросам и функционированию посольств состоятся на следующей неделе в Вене, сказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее Рябков сообщил РИА Новости, что Россия и США планируют до конца ноября провести встречу и обсудить на ней визовые вопросы, функционирование посольств и другие раздражители в двусторонних отношениях."На уровне старших должностных лиц, непосредственно отвечающих за двусторонние отношения. Состоятся они на следующей неделе в Вене", - сказал Рябков.
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в мире, сша, сергей рябков, россия
Рябков рассказал о консультациях России и США по визовым вопросам
Рябков заявил, что консультации России и США по визовой сфере пройдут на следующей неделе