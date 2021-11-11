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Москва продолжит реализацию решений саммита в Женеве, заявил Рябков
Москва продолжит реализацию решений саммита в Женеве, заявил Рябков - РИА Новости, 11.11.2021
Москва продолжит реализацию решений саммита в Женеве, заявил Рябков
Москва, несмотря на действия и заявления США, продолжит реализацию решений саммита в Женеве, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:28
2021-11-11T11:28
2021-11-11T12:06
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва, несмотря на действия и заявления США, продолжит реализацию решений саммита в Женеве, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы продолжим работу, продолжим реализацию договоренностей базового принципиального характера, которые были достигнуты на встрече президента (РФ Владимира) Путина с президентом (США Джо) Байденом в Женеве", - сказал Рябков журналистам.
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в мире, сша, женева (город), москва, сергей рябков, россия
11:28 11.11.2021 (обновлено: 12:06 11.11.2021)
Москва продолжит реализацию решений саммита в Женеве, заявил Рябков
Рябков заявил, что Москва, несмотря на действия США, реализует решения саммита в Женеве