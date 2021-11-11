https://ria.ru/20211111/ryabkov-1758526293.html

Москва продолжит реализацию решений саммита в Женеве, заявил Рябков

Москва продолжит реализацию решений саммита в Женеве, заявил Рябков - РИА Новости, 11.11.2021

Москва продолжит реализацию решений саммита в Женеве, заявил Рябков

Москва, несмотря на действия и заявления США, продолжит реализацию решений саммита в Женеве, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2021

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва, несмотря на действия и заявления США, продолжит реализацию решений саммита в Женеве, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы продолжим работу, продолжим реализацию договоренностей базового принципиального характера, которые были достигнуты на встрече президента (РФ Владимира) Путина с президентом (США Джо) Байденом в Женеве", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20211111/ryabkov-1758533906.html

сша

женева (город)

москва

россия

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в мире, сша, женева (город), москва, сергей рябков, россия