https://ria.ru/20211111/ricardos-1758516999.html

Вышел трейлер фильма "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом

Вышел трейлер фильма "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом - РИА Новости, 11.11.2021

Вышел трейлер фильма "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом

На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали трейлер биографической драмы "Быть Рикардо", сообщает IndieWire. Главные роли в картине сыграли Николь Кидман... РИА Новости, 11.11.2021

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культура

николь кидман

хавьер бардем

аарон соркин

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали трейлер биографической драмы "Быть Рикардо", сообщает IndieWire. Главные роли в картине сыграли Николь Кидман и Хавьер Бардем. Режиссер — Аарон Соркин. Фильм рассказывает о голливудской паре Люсиль Болл (Кидман) и Дези Арназе (Бардем) — звездах ситкома "Я люблю Люси", популярного в 1950-е годы в США. События разворачиваются в течение одной производственной недели на съемочной площадке сериала. Болл и Арназ получают новости, которые могут поставить под угрозу их брак и карьеру. Люсиль обвинили в связи с коммунистами. "Соркин хорошо передал, что тогда происходило в их жизни. Он показал сердце моей матери, моего отца, их отношения. Николь Кидман стала душой моей мамы. Она забралась ей в голову. Видно, что она очень глубоко погрузилась в роль. Я поверила всему, что она говорила. Хавьер Бардем, действительно, внешне на моего отца не похож, но у него есть все, что было у папы — остроумие, обаяние, ямочки на щеках, музыкальность, сила и упорство. Судя по его игре, он полюбил своего персонажа", — говорит Люси Арназ, дочь Люсиль Болл и Дези Арназа. Лента "Быть Рикардо" выйдет на Prime Video 21 декабря.

https://ria.ru/20210810/nicolekidman-1745096499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николь кидман, хавьер бардем, аарон соркин, новости культуры, кино и сериалы