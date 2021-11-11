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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211111/ricardos-1758516999.html
Вышел трейлер фильма "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом
Вышел трейлер фильма "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом - РИА Новости, 11.11.2021
Вышел трейлер фильма "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом
На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали трейлер биографической драмы "Быть Рикардо", сообщает IndieWire. Главные роли в картине сыграли Николь Кидман... РИА Новости, 11.11.2021
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культура
николь кидман
хавьер бардем
аарон соркин
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали трейлер биографической драмы "Быть Рикардо", сообщает IndieWire. Главные роли в картине сыграли Николь Кидман и Хавьер Бардем. Режиссер — Аарон Соркин. Фильм рассказывает о голливудской паре Люсиль Болл (Кидман) и Дези Арназе (Бардем) — звездах ситкома "Я люблю Люси", популярного в 1950-е годы в США. События разворачиваются в течение одной производственной недели на съемочной площадке сериала. Болл и Арназ получают новости, которые могут поставить под угрозу их брак и карьеру. Люсиль обвинили в связи с коммунистами. "Соркин хорошо передал, что тогда происходило в их жизни. Он показал сердце моей матери, моего отца, их отношения. Николь Кидман стала душой моей мамы. Она забралась ей в голову. Видно, что она очень глубоко погрузилась в роль. Я поверила всему, что она говорила. Хавьер Бардем, действительно, внешне на моего отца не похож, но у него есть все, что было у папы — остроумие, обаяние, ямочки на щеках, музыкальность, сила и упорство. Судя по его игре, он полюбил своего персонажа", — говорит Люси Арназ, дочь Люсиль Болл и Дези Арназа. Лента "Быть Рикардо" выйдет на Prime Video 21 декабря.
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николь кидман, хавьер бардем, аарон соркин, новости культуры, кино и сериалы
11:31 11.11.2021
 
Вышел трейлер фильма "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом

Amazon Prime Video опубликовал трейлер фильма "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликовали трейлер биографической драмы "Быть Рикардо", сообщает IndieWire. Главные роли в картине сыграли Николь Кидман и Хавьер Бардем. Режиссер — Аарон Соркин.
Фильм рассказывает о голливудской паре Люсиль Болл (Кидман) и Дези Арназе (Бардем) — звездах ситкома "Я люблю Люси", популярного в 1950-е годы в США. События разворачиваются в течение одной производственной недели на съемочной площадке сериала. Болл и Арназ получают новости, которые могут поставить под угрозу их брак и карьеру. Люсиль обвинили в связи с коммунистами.
"Соркин хорошо передал, что тогда происходило в их жизни. Он показал сердце моей матери, моего отца, их отношения. Николь Кидман стала душой моей мамы. Она забралась ей в голову. Видно, что она очень глубоко погрузилась в роль. Я поверила всему, что она говорила. Хавьер Бардем, действительно, внешне на моего отца не похож, но у него есть все, что было у папы — остроумие, обаяние, ямочки на щеках, музыкальность, сила и упорство. Судя по его игре, он полюбил своего персонажа", — говорит Люси Арназ, дочь Люсиль Болл и Дези Арназа.
Лента "Быть Рикардо" выйдет на Prime Video 21 декабря.
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