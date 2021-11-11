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Нижегородская область
https://ria.ru/20211111/rezident-1758606749.html
Третий резидент нижегородской ОЭЗ завершает пусконаладочный процесс
Третий резидент нижегородской ОЭЗ завершает пусконаладочный процесс - РИА Новости, 11.11.2021
Третий резидент нижегородской ОЭЗ завершает пусконаладочный процесс
Третий резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области завершает пусконаладочный процесс на предприятии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:55
2021-11-11T16:55
нижегородская область
экономика
нижегородская область
корпорация развития
глеб никитин
фонд развития промышленности
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Третий резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области завершает пусконаладочный процесс на предприятии, сообщает пресс-служба правительства региона.Компания реализует проект по созданию автоматизированного производства полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов. Приступить к выпуску опытных партий продукции планируется в декабре."Расширение рынка газомоторного топлива является важной частью государственной программы Российской Федерации по развитию энергетики. Поэтапный переход всех видов транспорта на потребление природного газа в качестве топлива позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и повысит энергоэффективность транспортной системы региона. На сегодняшний день мировых производителей, выпускающих подобные газовые баллоны, единицы. Но в ближайшие годы ожидается значительный рост этой отрасли, и резидент ОЭЗ "Кулибин" станет ее важным звеном", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Благодаря реализации проекта в регионе создано 179 новых рабочих мест. "Работа по привлечению в Нижегородскую область новых инвесторов играет важнейшую роль не только в экономическом, но и в социальном плане. Это и новые налоговые отчисления, которые впоследствии направляются на ремонт школ, детских садов, строительство дорог, благоустройство, и новые высокопроизводительные рабочие места", - сказал Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что работа по улучшению инвестиционного климата в регионе ведется на постоянной основе.Общий объем инвестиций в создание производства газовых баллонов на территории ОЭЗ "Кулибин" составил 1,25 миллиарда рублей. Из них 500 миллионов рублей – средства льготного займа Фонда развития промышленности и 90 миллионов рублей - субсидия из федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поскольку первым этапом проекта была разработка технологии производства баллонов. Компания планирует выпускать 50–60 тысяч баллонов в год. При необходимости предусмотрена возможность увеличить мощность предприятия в два раза. С учетом планируемого роста компания намерена через несколько лет занять более 30% российского рынка.Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" является Корпорация развития Нижегородской области. По словам гендиректора корпорации Тимура Халитова, "РТ-Композитные газовые баллоны" - третье предприятие, которое запустит свое производство на территории особой экономической зоны "Кулибин". В конце 2020 года состоялся запуск производства изделий из пластмасс компании ООО "Пластматика", а в сентябре 2021 года - запуск участка по производству полиуретановых материалов ООО "Хома Адгезив". На сегодняшний день свои проекты реализуют еще четыре компании.
https://ria.ru/20211110/proekt-1758468981.html
https://ria.ru/20211109/vystavka-1758304251.html
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экономика, нижегородская область, корпорация развития, глеб никитин, фонд развития промышленности, россия
16:55 11.11.2021
 
Третий резидент нижегородской ОЭЗ завершает пусконаладочный процесс

Третий резидент ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области завершает пусконаладочный процесс

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Третий резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Нижегородской области завершает пусконаладочный процесс на предприятии, сообщает пресс-служба правительства региона.
Компания реализует проект по созданию автоматизированного производства полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов. Приступить к выпуску опытных партий продукции планируется в декабре.
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Благодаря реализации проекта в регионе создано 179 новых рабочих мест. "Работа по привлечению в Нижегородскую область новых инвесторов играет важнейшую роль не только в экономическом, но и в социальном плане. Это и новые налоговые отчисления, которые впоследствии направляются на ремонт школ, детских садов, строительство дорог, благоустройство, и новые высокопроизводительные рабочие места", - сказал Никитин.
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Общий объем инвестиций в создание производства газовых баллонов на территории ОЭЗ "Кулибин" составил 1,25 миллиарда рублей. Из них 500 миллионов рублей – средства льготного займа Фонда развития промышленности и 90 миллионов рублей - субсидия из федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поскольку первым этапом проекта была разработка технологии производства баллонов. Компания планирует выпускать 50–60 тысяч баллонов в год. При необходимости предусмотрена возможность увеличить мощность предприятия в два раза. С учетом планируемого роста компания намерена через несколько лет занять более 30% российского рынка.
Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" является Корпорация развития Нижегородской области. По словам гендиректора корпорации Тимура Халитова, "РТ-Композитные газовые баллоны" - третье предприятие, которое запустит свое производство на территории особой экономической зоны "Кулибин". В конце 2020 года состоялся запуск производства изделий из пластмасс компании ООО "Пластматика", а в сентябре 2021 года - запуск участка по производству полиуретановых материалов ООО "Хома Адгезив". На сегодняшний день свои проекты реализуют еще четыре компании.
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