https://ria.ru/20211111/revaktsinatsiya-1758594197.html

Назван способ получить мощную защиту от коронавируса

Назван способ получить ударную дозу антител к коронавирусу - РИА Новости, 11.11.2021

Назван способ получить мощную защиту от коронавируса

Ревакцинация через полгода после первой прививки или болезни позволяет выработать ударную дозу антител против коронавируса, заявил Ura.ru аллерголог-иммунолог... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:54

2021-11-11T15:54

2021-11-11T16:51

распространение коронавируса

общество

воз

николай крючков

россия

коронавирус covid-19

владимир болибок

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ревакцинация через полгода после первой прививки или болезни позволяет выработать ударную дозу антител против коронавируса, заявил Ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок."Если мы поставим прививку первый раз, иммунная система выработает высокий уровень антител, но они будут быстро падать, потому что иммунитет так устроен", — рассказал врач.Медик объяснил, что без контакта с инфекцией организм тратит антитела, так как для их сохранения необходимо расходовать энергию и белок."Если же будет повторное заражение или повторный контакт с вирусом при ревакцинации, то тут уже вступят в действие клетки памяти", — продолжил специалист.Он уточнил, что клеточный иммунитет долгосрочный и действует больше пяти месяцев."И уровень антител будет совершенно огромный — в моей практике были случаи от двух тысяч до 5600 балл на миллилитр", — добавил иммунолог.Медик подчеркнул, что только повторная вакцинация дает ударную защиту от вируса и что это самый безопасный способ поддержать иммунную систему в борьбе с инфекцией.Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласился с Болибоком: прививаться можно спустя шесть месяцев после получения препарата или выздоровления. Кроме того, специалист посоветовал поставить бустерную дозу препарата, чтобы восстановить защиту."Пока полного понимания, какой именно уровень достаточен для защиты организма, нет, поэтому уровень антител до одной тысячи нужно догонять. Защита будет на 95 процентов", — подытожил Крючков.С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 250 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали свыше пяти миллионов человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.В России за время эпидемии SARS-CoV-2 заразились 8,95 миллиона человек, из которых скончались больше 251 тысячи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211110/immunitet-1758443304.html

https://ria.ru/20211111/lekarstvo-1758491314.html

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общество, воз, николай крючков, россия, коронавирус covid-19, владимир болибок