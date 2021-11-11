https://ria.ru/20211111/retsepty-1758579968.html

Более миллиона электронных рецептов на лекарства уже выдали в Подмосковье

Более миллиона электронных рецептов на лекарства уже выдали в Подмосковье - РИА Новости, 11.11.2021

Более миллиона электронных рецептов на лекарства уже выдали в Подмосковье

Более 1 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:57

2021-11-11T14:57

2021-11-11T14:57

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 1 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба минздрава региона.Электронная услуга по оформлению электронных рецептов на льготные лекарственные препараты начала действовать в Московской области с сентября 2021 года.По данным ведомства, информация обо всех выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. При желании пациенту может быть оформлена бумажная версия рецепта - по письменному заявлению. Получить лекарство можно в аптеках государственной сети "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС.

https://ria.ru/20211109/podmoskove-1758199973.html

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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество