https://ria.ru/20211111/rekultivatsiya-1758646678.html

Все полигоны в МО рекультивируют к 2030 году

Все полигоны в МО рекультивируют к 2030 году - РИА Новости, 11.11.2021

Все полигоны в МО рекультивируют к 2030 году

Рекультивацию всех мусорных полигонов в Московской области планируют закончить к 2030 году. На данный момент уже рекультивировали 13 полигонов, работы по... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:05

2021-11-11T20:05

2021-11-11T20:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Рекультивацию всех мусорных полигонов в Московской области планируют закончить к 2030 году. На данный момент уже рекультивировали 13 полигонов, работы по следующим 14 будут закончены в течение двух лет. Об этом сообщил телеканал "360".Все мусорные полигоны региона по программе губернатора закрыты с 2016 года – всего их было 39. Сейчас на территориях восстанавливают почву и ресурсы. В данный момент работы ведутся на полигонах "Парфеново", "Съяново", "Часцы" и "Каурцево". Здесь рекультивация завершится в следующем году.Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин привел в пример качественной рекультивации полигон "Царево" в Пушкино."Это пример того, как должен выглядеть полигон после рекультивации. Нет неприятных запахов, все чисто. Работу выполнили качественно", – отметил он.На смену полигонам пришли безопасные и экологичные комплексы переработки отходов. В регионе действуют 12 таких комплексов.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)