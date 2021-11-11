https://ria.ru/20211111/rebenok-1758504329.html

В Белоруссии опровергли информацию о гибели ребенка на границе с Польшей

В Белоруссии опровергли информацию о гибели ребенка на границе с Польшей - РИА Новости, 11.11.2021

В Белоруссии опровергли информацию о гибели ребенка на границе с Польшей

Госпогранкомитет Белоруссии опровергает информацию о гибели ребенка среди мигрантов на границе республики с Польшей, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:35

2021-11-11T09:35

2021-11-11T09:46

в мире

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии опровергает информацию о гибели ребенка среди мигрантов на границе республики с Польшей, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Антон Бычковский."Госпогранкомитет Беларуси опровергает информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусского-польской границе", - сказал он.Ранее в интернет-источниках появилась информация, что на белорусско-польской границе от простуды умер 14-летний ребенок из Курдистана, его тело забрали пограничники.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758475699.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, госпогранкомитет белоруссии