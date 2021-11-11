09:35 11.11.2021 (обновлено: 09:46 11.11.2021)
В Белоруссии опровергли информацию о гибели ребенка на границе с Польшей
Госпогранкомитет Белоруссии опроверг информацию о гибели ребенка на границе с Польшей
МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии опровергает информацию о гибели ребенка среди мигрантов на границе республики с Польшей, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Антон Бычковский.
"Госпогранкомитет Беларуси опровергает информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусского-польской границе", - сказал он.
Ранее в интернет-источниках появилась информация, что на белорусско-польской границе от простуды умер 14-летний ребенок из Курдистана, его тело забрали пограничники.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.