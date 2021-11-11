https://ria.ru/20211111/razgovor-1758545777.html

В Кремле опровергли сообщения о втором разговоре Путина и Меркель

В Кремле опровергли сообщения о втором разговоре Путина и Меркель - РИА Новости, 11.11.2021

В Кремле опровергли сообщения о втором разговоре Путина и Меркель

Сообщения о втором разговоре президента России Владимира Путина с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель через несколько часов после первого не соответствуют... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:35

2021-11-11T12:35

2021-11-11T12:52

россия

в мире

германия

польша

владимир путин

дмитрий песков

ангела меркель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746543254_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_7eab2b1b6e2c834daae83d12bfe1c8a1.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сообщения о втором разговоре президента России Владимира Путина с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель через несколько часов после первого не соответствуют действительности, но новый контакт возможен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков опроверг сообщения, что второй разговор Путина и Меркель возможен через несколько часов после первого. "Нет, эта информация не соответствовала действительности", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.Меркель в среду провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, она попросила его оказать влияние на власти Белоруссии по ситуации с мигрантами, которые через эту страну направляются в Евросоюз. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском.Позже в среду агентство Блумберг сообщило, что Путин и Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию на фоне ситуации с беженцами на границе страны, второй разговор может пройти через несколько часов.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758544891.html

россия

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T12:35 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, германия, польша, владимир путин, дмитрий песков, ангела меркель, евросоюз, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии