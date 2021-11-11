12:35 11.11.2021 (обновлено: 12:52 11.11.2021)
В Кремле опровергли сообщения о втором разговоре Путина и Меркель
Песков: сообщения о втором разговоре Путина с Меркель не соответствуют действительности
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сообщения о втором разговоре президента России Владимира Путина с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель через несколько часов после первого не соответствуют действительности, но новый контакт возможен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Он возможен, этот разговор, когда он состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, возможен ли второй разговор президента РФ с врио канцлера ФРГ.
Песков опроверг сообщения, что второй разговор Путина и Меркель возможен через несколько часов после первого. "Нет, эта информация не соответствовала действительности", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Меркель в среду провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, она попросила его оказать влияние на власти Белоруссии по ситуации с мигрантами, которые через эту страну направляются в Евросоюз. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском.
Позже в среду агентство Блумберг сообщило, что Путин и Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию на фоне ситуации с беженцами на границе страны, второй разговор может пройти через несколько часов.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.