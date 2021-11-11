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В Кремле опровергли сообщения о втором разговоре Путина и Меркель
В Кремле опровергли сообщения о втором разговоре Путина и Меркель - РИА Новости, 11.11.2021
В Кремле опровергли сообщения о втором разговоре Путина и Меркель
Сообщения о втором разговоре президента России Владимира Путина с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель через несколько часов после первого не соответствуют... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:35
2021-11-11T12:52
россия
в мире
германия
польша
владимир путин
дмитрий песков
ангела меркель
евросоюз
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сообщения о втором разговоре президента России Владимира Путина с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель через несколько часов после первого не соответствуют действительности, но новый контакт возможен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков опроверг сообщения, что второй разговор Путина и Меркель возможен через несколько часов после первого. "Нет, эта информация не соответствовала действительности", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.Меркель в среду провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, она попросила его оказать влияние на власти Белоруссии по ситуации с мигрантами, которые через эту страну направляются в Евросоюз. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском.Позже в среду агентство Блумберг сообщило, что Путин и Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию на фоне ситуации с беженцами на границе страны, второй разговор может пройти через несколько часов.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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россия, в мире, германия, польша, владимир путин, дмитрий песков, ангела меркель, евросоюз, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:35 11.11.2021 (обновлено: 12:52 11.11.2021)
 
В Кремле опровергли сообщения о втором разговоре Путина и Меркель

Песков: сообщения о втором разговоре Путина с Меркель не соответствуют действительности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сообщения о втором разговоре президента России Владимира Путина с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель через несколько часов после первого не соответствуют действительности, но новый контакт возможен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Он возможен, этот разговор, когда он состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, возможен ли второй разговор президента РФ с врио канцлера ФРГ.

Песков опроверг сообщения, что второй разговор Путина и Меркель возможен через несколько часов после первого. "Нет, эта информация не соответствовала действительности", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Меркель в среду провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, она попросила его оказать влияние на власти Белоруссии по ситуации с мигрантами, которые через эту страну направляются в Евросоюз. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском.
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:32
В Кремле отвергли обвинения в причастности к миграционному кризису
Позже в среду агентство Блумберг сообщило, что Путин и Меркель второй раз за день обсудят Белоруссию на фоне ситуации с беженцами на границе страны, второй разговор может пройти через несколько часов.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
РоссияВ миреГерманияПольшаВладимир ПутинДмитрий ПесковАнгела МеркельЕвросоюзГоспогранкомитет БелоруссииМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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