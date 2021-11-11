https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758598175.html

Юрист прокомментировала введение QR-кодов в транспорте и кафе

Юрист прокомментировала введение QR-кодов в транспорте и кафе - РИА Новости, 11.11.2021

Юрист прокомментировала введение QR-кодов в транспорте и кафе

Законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, который разрабатывается в России, не будет противоречить конституции, заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:24

2021-11-11T16:24

2021-11-11T16:24

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, который разрабатывается в России, не будет противоречить конституции, заявила РИА Новости юрист Ярославна Ключникова.Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года."Насколько я понимаю, планируется внести изменения в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Здесь нужно понимать, что таким образом принимать решения и прорабатывать детали его исполнения будут в каждом регионе отдельно. Что касается самого предложения - оно не противоречит Конституции РФ. Статья 55 конституции гласит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья", - рассказала собеседница агентства.По словам Ключниковой, законодателям необходимо быть внимательными, чтобы не нарушить права граждан."Неминуемо поправки будут сопровождаться обсуждениями вопросов, связанных со сбором и хранением персональных данных, со свободой передвижения. В то же время, как обыватель я его поддерживаю, моя семья столкнулась с коронавирусом, это заразная болезнь, поэтому меры считаю целесообразными", - заключила адвокат.

https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758588259.html

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19