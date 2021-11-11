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Юрист прокомментировала введение QR-кодов в транспорте и кафе
Юрист прокомментировала введение QR-кодов в транспорте и кафе - РИА Новости, 11.11.2021
Юрист прокомментировала введение QR-кодов в транспорте и кафе
Законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, который разрабатывается в России, не будет противоречить конституции, заявила РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:24
2021-11-11T16:24
2021-11-11T16:24
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Законопроект об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, который разрабатывается в России, не будет противоречить конституции, заявила РИА Новости юрист Ярославна Ключникова.Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года."Насколько я понимаю, планируется внести изменения в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Здесь нужно понимать, что таким образом принимать решения и прорабатывать детали его исполнения будут в каждом регионе отдельно. Что касается самого предложения - оно не противоречит Конституции РФ. Статья 55 конституции гласит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья", - рассказала собеседница агентства.По словам Ключниковой, законодателям необходимо быть внимательными, чтобы не нарушить права граждан."Неминуемо поправки будут сопровождаться обсуждениями вопросов, связанных со сбором и хранением персональных данных, со свободой передвижения. В то же время, как обыватель я его поддерживаю, моя семья столкнулась с коронавирусом, это заразная болезнь, поэтому меры считаю целесообразными", - заключила адвокат.
https://ria.ru/20211111/qr-kody-1758588259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Юрист прокомментировала введение QR-кодов в транспорте и кафе
Юрист Ключникова: введение QR-кодов в транспорте и кафе не противоречит Конституции
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Законопроект об обязательных QR-кодах
в транспорте, кафе и магазинах, который разрабатывается в России
, не будет противоречить конституции, заявила РИА Новости юрист Ярославна Ключникова.
Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции подтвердил, что совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. По данным РБК, мера будет действовать до июня 2022 года.
"Насколько я понимаю, планируется внести изменения в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Здесь нужно понимать, что таким образом принимать решения и прорабатывать детали его исполнения будут в каждом регионе отдельно. Что касается самого предложения - оно не противоречит Конституции РФ. Статья 55 конституции гласит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья", - рассказала собеседница агентства.
По словам Ключниковой, законодателям необходимо быть внимательными, чтобы не нарушить права граждан.
"Неминуемо поправки будут сопровождаться обсуждениями вопросов, связанных со сбором и хранением персональных данных, со свободой передвижения. В то же время, как обыватель я его поддерживаю, моя семья столкнулась с коронавирусом, это заразная болезнь, поэтому меры считаю целесообразными", - заключила адвокат.