https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758591240.html

QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте в Татарстане

QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте в Татарстане - РИА Новости, 11.11.2021

QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте в Татарстане

QR-коды о вакцинации будут требовать в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте Татарстана, сообщает региональный оперштаб по противодействию... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:35

2021-11-11T15:35

2021-11-11T15:57

республика татарстан

рустам минниханов

здоровье - общество

коронавирус в россии

новости - туризм

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КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. QR-коды о вакцинации будут требовать в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте Татарстана, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.Власти Татарстана 6 ноября объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.Для работы над вопросом внедрения QR-кодов на транспорте была создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина. Совместно с оперштабом проработаны вопросы, готовится соответствующее постановление правительства республики."По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова рабочая группа во главе с первым вице-премьером республики провела совещание по организации работы общественного транспорта с использованием QR-кодов. QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт – городской, пригородный, межмуниципальный", - говорится в сообщении.Отмечается, что допуск в транспорт будет осуществляться по QR-кодам, полученным на портале Госулуг (вакцинированные и переболевшие) и QR–кодам о наличии медотвода (минздравом республики разрабатывается единый QR-код, который будут выдавать жителям, имеющим медицинский отвод от вакцинации).

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/tatarstan-1758287102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, здоровье - общество, коронавирус в россии, новости - туризм