https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758573974.html

В ЕР поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе

В ЕР поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе - РИА Новости, 11.11.2021

В ЕР поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе

Зампред фракции "Единая России" Евгений Ревенко заявил, что поддерживает идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:29

2021-11-11T14:29

2021-11-11T18:38

общество

евгений ревенко

россия

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зампред фракции "Единая России" Евгений Ревенко заявил, что поддерживает идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе.Ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, мера будет действовать до июня будущего года. Она не затронет общественный транспорт, аптеки, продуктовые магазины."Да, поддерживаю. Я знаком с темой. Мы несем очень большие потери. Каждые сутки от COVID умирает более тысячи человек. Мы обязаны себя защитить", - сказал Ревенко РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, на сегодняшний день требуются все возможные меры, чтобы остановить распространение смертельно опасной болезни."От каждого из нас требуется ответственный подход к собственному здоровью и здоровью окружающих. Не болейте, друзья. И прививайтесь", - добавил он.

https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758624634.html

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общество, евгений ревенко, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии