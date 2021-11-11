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В ЕР поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе
В ЕР поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе - РИА Новости, 11.11.2021
В ЕР поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе
Зампред фракции "Единая России" Евгений Ревенко заявил, что поддерживает идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:29
2021-11-11T18:38
общество
евгений ревенко
россия
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зампред фракции "Единая России" Евгений Ревенко заявил, что поддерживает идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе.Ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, мера будет действовать до июня будущего года. Она не затронет общественный транспорт, аптеки, продуктовые магазины."Да, поддерживаю. Я знаком с темой. Мы несем очень большие потери. Каждые сутки от COVID умирает более тысячи человек. Мы обязаны себя защитить", - сказал Ревенко РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, на сегодняшний день требуются все возможные меры, чтобы остановить распространение смертельно опасной болезни."От каждого из нас требуется ответственный подход к собственному здоровью и здоровью окружающих. Не болейте, друзья. И прививайтесь", - добавил он.
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общество, евгений ревенко, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:29 11.11.2021 (обновлено: 18:38 11.11.2021)
 
В ЕР поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе

Зампред "Единой России" Ревенко поддержал идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Зампред фракции "Единая России" Евгений Ревенко заявил, что поддерживает идею о введении QR-кодов в транспорте и кафе.
Ранее РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, мера будет действовать до июня будущего года. Она не затронет общественный транспорт, аптеки, продуктовые магазины.
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"Да, поддерживаю. Я знаком с темой. Мы несем очень большие потери. Каждые сутки от COVID умирает более тысячи человек. Мы обязаны себя защитить", - сказал Ревенко РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, на сегодняшний день требуются все возможные меры, чтобы остановить распространение смертельно опасной болезни.
"От каждого из нас требуется ответственный подход к собственному здоровью и здоровью окружающих. Не болейте, друзья. И прививайтесь", - добавил он.
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Вы поддерживаете идею ввести QR-коды в транспорте, магазинах и кафе?
 
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