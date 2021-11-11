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В Госдуме поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте
В Госдуме поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021
В Госдуме поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте
Первый заместитель председателя комитет Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:18
2021-11-11T14:18
2021-11-11T14:18
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитет Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах."Слышал о готовящихся законопроектах. Поддерживаю", - сказал РИА Новости Тумусов.
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В Госдуме поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте
В комитете Госдумы по охране здоровья поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте