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В Госдуме поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте

В Госдуме поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 11.11.2021

В Госдуме поддержали идею о введении QR-кодов в транспорте

Первый заместитель председателя комитет Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах. РИА Новости, 11.11.2021

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2021-11-11T14:18

2021-11-11T14:18

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитет Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах."Слышал о готовящихся законопроектах. Поддерживаю", - сказал РИА Новости Тумусов.

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