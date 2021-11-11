https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758570562.html
Власти Татарстана попросят ввести QR-коды на межрегиональных перевозках
Власти Татарстана попросят ввести QR-коды на межрегиональных перевозках - РИА Новости, 11.11.2021
Власти Татарстана попросят ввести QR-коды на межрегиональных перевозках
Правительство Татарстана предложит внедрить QR-коды на межрегиональных перевозках, в адрес РЖД и Росавиации подготовлено соответствующее обращение. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:11
2021-11-11T14:11
2021-11-11T14:35
распространение коронавируса
республика татарстан (татарстан)
ржд
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
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КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Правительство Татарстана предложит внедрить QR-коды на межрегиональных перевозках, в адрес РЖД и Росавиации подготовлено соответствующее обращение."Подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки", - говорится в сообщении республиканского оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.Власти Татарстана 6 ноября объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.Для работы над вопросом внедрения QR-кодов на транспорте была создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина. Совместно с оперштабом проработаны вопросы, готовится соответствующее постановление правительства Татарстана.
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РИА Новости
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), ржд, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
14:11 11.11.2021 (обновлено: 14:35 11.11.2021)
Власти Татарстана попросят ввести QR-коды на межрегиональных перевозках
Правительство Татарстана предложило ввести QR-коды на межрегиональных перевозках