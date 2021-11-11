https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758570562.html

Власти Татарстана попросят ввести QR-коды на межрегиональных перевозках

Власти Татарстана попросят ввести QR-коды на межрегиональных перевозках - РИА Новости, 11.11.2021

Власти Татарстана попросят ввести QR-коды на межрегиональных перевозках

Правительство Татарстана предложит внедрить QR-коды на межрегиональных перевозках, в адрес РЖД и Росавиации подготовлено соответствующее обращение. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:11

2021-11-11T14:11

2021-11-11T14:35

распространение коронавируса

республика татарстан (татарстан)

ржд

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758004208_0:119:3109:1868_1920x0_80_0_0_4297b3f1a30ae891448e0a67ef701f6c.jpg

КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Правительство Татарстана предложит внедрить QR-коды на межрегиональных перевозках, в адрес РЖД и Росавиации подготовлено соответствующее обращение."Подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки", - говорится в сообщении республиканского оперштаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.Власти Татарстана 6 ноября объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.Для работы над вопросом внедрения QR-кодов на транспорте была создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина. Совместно с оперштабом проработаны вопросы, готовится соответствующее постановление правительства Татарстана.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), ржд, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19