https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758569519.html
Врач назвал возможное введение QR-кодов на транспорте стимулом к вакцинации
Врач назвал возможное введение QR-кодов на транспорте стимулом к вакцинации - РИА Новости, 11.11.2021
Врач назвал возможное введение QR-кодов на транспорте стимулом к вакцинации
Возможное введение QR-кодов на транспорте станет дополнительной стимуляцией для людей, которые еще не привились, хотя на ярых "антиваксеров" они не подействуют, РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:09
2021-11-11T14:09
2021-11-11T14:09
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анатолий альтштейн
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможное введение QR-кодов на транспорте станет дополнительной стимуляцией для людей, которые еще не привились, хотя на ярых "антиваксеров" они не подействуют, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Ранее оперштаб сообщил журналистам, что законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются в России."Я думаю, что должны помочь (QR-коды-ред.), потому что это будет определенная стимуляция для людей, которые не привились, им становится жить неудобно. Для того, чтобы вернуть удобства жизни, они должны провакцинироваться. Такие яростные "антиваксеры" - на них и QR-коды, скорее всего, не подействуют, но часть нормальных людей, она провакцинируется", - ответил Альтштейн на вопрос о том, помогут ли QR –коды увеличить количество вакцинированных и создать коллективный иммунитет.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d24aefd2a980f511a73b8a8955354927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн, вакцинация россиян от covid-19
Врач назвал возможное введение QR-кодов на транспорте стимулом к вакцинации
Вирусолог Альтштейн назвал возможное введение QR-кодов на транспорте стимулом к вакцинации