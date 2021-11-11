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Врач назвал возможное введение QR-кодов на транспорте стимулом к вакцинации

Врач назвал возможное введение QR-кодов на транспорте стимулом к вакцинации - РИА Новости, 11.11.2021

Врач назвал возможное введение QR-кодов на транспорте стимулом к вакцинации

Возможное введение QR-кодов на транспорте станет дополнительной стимуляцией для людей, которые еще не привились, хотя на ярых "антиваксеров" они не подействуют, РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:09

2021-11-11T14:09

2021-11-11T14:09

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Возможное введение QR-кодов на транспорте станет дополнительной стимуляцией для людей, которые еще не привились, хотя на ярых "антиваксеров" они не подействуют, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Ранее оперштаб сообщил журналистам, что законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах разрабатываются в России."Я думаю, что должны помочь (QR-коды-ред.), потому что это будет определенная стимуляция для людей, которые не привились, им становится жить неудобно. Для того, чтобы вернуть удобства жизни, они должны провакцинироваться. Такие яростные "антиваксеры" - на них и QR-коды, скорее всего, не подействуют, но часть нормальных людей, она провакцинируется", - ответил Альтштейн на вопрос о том, помогут ли QR –коды увеличить количество вакцинированных и создать коллективный иммунитет.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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