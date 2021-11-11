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В Кремле рассказали, когда станет возможна полная отмена QR-кодов

В Кремле рассказали, когда станет возможна полная отмена QR-кодов - РИА Новости, 11.11.2021

В Кремле рассказали, когда станет возможна полная отмена QR-кодов

Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:32

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распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Смотрите, отмена ограничений, отмена QR-кодов как таковых определенно… может последовать полная отмена… после того, как пандемия кончится. Сам по себе общественный иммунный порог - это же тоже не константа, за счет ревакцинации… этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке", - сказал Песков , отвечая журналистам на вопрос о сроках полной отмены ограничительных мер и QR-кодов.Он отметил, что сейчас идут скачки заболеваемости в некоторых европейских странах."Это действительно повод, наверное, для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит. Поэтому пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза", - добавил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211110/transport-1758395123.html

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общество, дмитрий песков, россия