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В Кремле рассказали, когда станет возможна полная отмена QR-кодов
В Кремле рассказали, когда станет возможна полная отмена QR-кодов - РИА Новости, 11.11.2021
В Кремле рассказали, когда станет возможна полная отмена QR-кодов
Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:32
2021-11-11T12:32
2021-11-11T12:47
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Смотрите, отмена ограничений, отмена QR-кодов как таковых определенно… может последовать полная отмена… после того, как пандемия кончится. Сам по себе общественный иммунный порог - это же тоже не константа, за счет ревакцинации… этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке", - сказал Песков , отвечая журналистам на вопрос о сроках полной отмены ограничительных мер и QR-кодов.Он отметил, что сейчас идут скачки заболеваемости в некоторых европейских странах."Это действительно повод, наверное, для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит. Поэтому пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза", - добавил Песков.
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общество, дмитрий песков, россия
12:32 11.11.2021 (обновлено: 12:47 11.11.2021)
В Кремле рассказали, когда станет возможна полная отмена QR-кодов
Песков заявил, что полная отмена QR-кодов станет возможна только после окончания пандемии
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Смотрите, отмена ограничений, отмена QR-кодов как таковых определенно… может последовать полная отмена… после того, как пандемия кончится. Сам по себе общественный иммунный порог - это же тоже не константа, за счет ревакцинации… этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке", - сказал Песков , отвечая журналистам на вопрос о сроках полной отмены ограничительных мер и QR-кодов.
Он отметил, что сейчас идут скачки заболеваемости в некоторых европейских странах.
"Это действительно повод, наверное, для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит. Поэтому пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза", - добавил Песков.