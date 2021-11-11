https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758514431.html

Вологодские власти рассматривают возможность расширения применения QR-кодов

Вологодские власти рассматривают возможность расширения применения QR-кодов - РИА Новости, 11.11.2021

Вологодские власти рассматривают возможность расширения применения QR-кодов

Власти Вологодской области могут ввести полный локдаун или значительно расширить сферы применения QR-кодов, если к концу ноября от COVID-19 не привьются 80%... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:36

2021-11-11T10:36

2021-11-11T10:36

вологодская область

олег кувшинников

коронавирус в россии

qr-код

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ВОЛОГДА, 11 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области могут ввести полный локдаун или значительно расширить сферы применения QR-кодов, если к концу ноября от COVID-19 не привьются 80% вологжан из числа категорий риска, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.По его словам, к крайним мерам власти вынуждены будут прибегнуть, чтобы не допустить коллапса в здравоохранении."Ежедневные приросты приблизились к 400 заболевших в сутки. Никаких признаков стабилизации мы не видим, динамика заболеваемости четко показывает наличие четвертой волны. При этом 98% пациентов моногоспиталей – не привиты", - сказал глава региона на заседании областного оперштаба по коронавирусной инфекции.Он добавил, что по темпам вакцинации регион занимает 65 место в стране, первым компонентом привита только треть взрослого населения. Постановление областного управления Роспотребнадзора предписывает до 25 ноября привить первым компонентом 80% вологжан, относящихся к категории риска – учителей, социальных и медицинских работников, работников сфер торговли, услуг, транспорта. Если этот показатель не будет достигнут, власти объявят двухнедельный локдаун или значительно расширят применение QR-кодов, предупредил губернатор.

https://ria.ru/20211028/tekhnikumy-1756828912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кувшинников, коронавирус в россии, qr-код