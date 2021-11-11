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Вологодская область
https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758514431.html
Вологодские власти рассматривают возможность расширения применения QR-кодов
Вологодские власти рассматривают возможность расширения применения QR-кодов - РИА Новости, 11.11.2021
Вологодские власти рассматривают возможность расширения применения QR-кодов
Власти Вологодской области могут ввести полный локдаун или значительно расширить сферы применения QR-кодов, если к концу ноября от COVID-19 не привьются 80%... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:36
2021-11-11T10:36
вологодская область
олег кувшинников
коронавирус в россии
qr-код
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ВОЛОГДА, 11 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области могут ввести полный локдаун или значительно расширить сферы применения QR-кодов, если к концу ноября от COVID-19 не привьются 80% вологжан из числа категорий риска, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.По его словам, к крайним мерам власти вынуждены будут прибегнуть, чтобы не допустить коллапса в здравоохранении."Ежедневные приросты приблизились к 400 заболевших в сутки. Никаких признаков стабилизации мы не видим, динамика заболеваемости четко показывает наличие четвертой волны. При этом 98% пациентов моногоспиталей – не привиты", - сказал глава региона на заседании областного оперштаба по коронавирусной инфекции.Он добавил, что по темпам вакцинации регион занимает 65 место в стране, первым компонентом привита только треть взрослого населения. Постановление областного управления Роспотребнадзора предписывает до 25 ноября привить первым компонентом 80% вологжан, относящихся к категории риска – учителей, социальных и медицинских работников, работников сфер торговли, услуг, транспорта. Если этот показатель не будет достигнут, власти объявят двухнедельный локдаун или значительно расширят применение QR-кодов, предупредил губернатор.
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олег кувшинников, коронавирус в россии, qr-код
10:36 11.11.2021
 

Вологодские власти рассматривают возможность расширения применения QR-кодов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр
Проверка наличия у посетителей QR-кодов на входе в торговый центр - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОЛОГДА, 11 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области могут ввести полный локдаун или значительно расширить сферы применения QR-кодов, если к концу ноября от COVID-19 не привьются 80% вологжан из числа категорий риска, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
По его словам, к крайним мерам власти вынуждены будут прибегнуть, чтобы не допустить коллапса в здравоохранении.
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"Ежедневные приросты приблизились к 400 заболевших в сутки. Никаких признаков стабилизации мы не видим, динамика заболеваемости четко показывает наличие четвертой волны. При этом 98% пациентов моногоспиталей – не привиты", - сказал глава региона на заседании областного оперштаба по коронавирусной инфекции.
Он добавил, что по темпам вакцинации регион занимает 65 место в стране, первым компонентом привита только треть взрослого населения. Постановление областного управления Роспотребнадзора предписывает до 25 ноября привить первым компонентом 80% вологжан, относящихся к категории риска – учителей, социальных и медицинских работников, работников сфер торговли, услуг, транспорта. Если этот показатель не будет достигнут, власти объявят двухнедельный локдаун или значительно расширят применение QR-кодов, предупредил губернатор.
"Еще раз хочу подчеркнуть - локдаун я считаю крайней мерой, потому что его последствия для экономики могут быть абсолютно непредсказуемыми, вплоть до фатальных. И поэтому к нему мы прибегнем только том случае, если увидим резкий всплеск заболеваемости, резкое увеличение количества госпитализированных в наши монопрофильные госпитали, дефицит коечного фонда, дефицит кислорода. Коллапса в медицине мы не допустим ни при каких условиях. Поэтому действия, которые мы будем предпринимать, будут адекватны текущей ситуации и полностью синхронизированы с решениями федерального оперативного штаба", - заявил Кувшинников.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковКоронавирус в РоссииQR-код
 
 
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