https://ria.ru/20211111/provokatsii-1758596632.html

Сенатор заявила о готовности России нейтрализовать провокации в Черном море

Сенатор заявила о готовности России нейтрализовать провокации в Черном море - РИА Новости, 11.11.2021

Сенатор заявила о готовности России нейтрализовать провокации в Черном море

Россия готова к любым провокациям в Черноморском регионе, готова их нейтрализовать, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:04

2021-11-11T16:04

2021-11-11T16:04

в мире

сша

нато

ольга ковитиди

черное море

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия готова к любым провокациям в Черноморском регионе, готова их нейтрализовать, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Минобороны РФ заявило ранее о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море."Мы готовы к любым провокациям и готовы их нейтрализовать. В Крыму развёрнута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор вооруженным силам как США, так и их союзников", - заявила Ковитиди.По ее словам, Россия чётко осознаёт, что повышение военной активности США и их союзников в Черном море - серьёзный дестабилизирующий фактор в Азово-Черноморском регионе.

https://ria.ru/20211111/nato-1758525062.html

https://ria.ru/20211111/ucheniya-1758413962.html

сша

черное море

россия

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2021

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в мире, сша, нато, ольга ковитиди, черное море, россия