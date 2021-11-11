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Сенатор заявила о готовности России нейтрализовать провокации в Черном море
Сенатор заявила о готовности России нейтрализовать провокации в Черном море - РИА Новости, 11.11.2021
Сенатор заявила о готовности России нейтрализовать провокации в Черном море
Россия готова к любым провокациям в Черноморском регионе, готова их нейтрализовать, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:04
2021-11-11T16:04
2021-11-11T16:04
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия готова к любым провокациям в Черноморском регионе, готова их нейтрализовать, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Минобороны РФ заявило ранее о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море."Мы готовы к любым провокациям и готовы их нейтрализовать. В Крыму развёрнута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор вооруженным силам как США, так и их союзников", - заявила Ковитиди.По ее словам, Россия чётко осознаёт, что повышение военной активности США и их союзников в Черном море - серьёзный дестабилизирующий фактор в Азово-Черноморском регионе.
https://ria.ru/20211111/nato-1758525062.html
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в мире, сша, нато, ольга ковитиди, черное море, россия
Сенатор заявила о готовности России нейтрализовать провокации в Черном море
Сенатор Ковитиди заявила о готовности России нейтрализовать любые провокации в Черном море