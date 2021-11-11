Защита обжаловала приговор по делу об отравлении таллием в Таганроге
Защита обжаловала приговор инженеру Шульге по делу об отравлении таллием в Таганроге
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Защита инженера-конструктора Владислава Шульги, осужденного по делу о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости представитель Таганрогского городского суда Ростовской области.
Суд 8 ноября приговорил Шульгу к восьми годам колонии общего режима, именно такого срока просил гособвинитель. Инженер свою вину не признает.
"Адвокатом Шульги в суд подана краткая апелляционная жалоба на приговор", - сказал собеседник агентства, добавив, что ее рассмотрение еще не назначено.
С ноября 2017 года в больницы начали обращаться сотрудники авиазавода с разными жалобами на состояние здоровья. В январе 2018 года у работников было выявлено отравление таллием. По данным властей Таганрога, факт отравления был зафиксирован у 27 сотрудников. Представитель потерпевших настаивал, что в результате ЧП пострадали не менее 37 сотрудников предприятия.
По подозрению в причастности к преступлению был задержан ведущий инженер-конструктор одного из отделов конструкторского бюро авиазавода Владислав Шульга. Как сообщало следствие, мужчина на почве личных неприязненных отношений с несколькими руководящими сотрудниками организации в 2017 году неоднократно добавлял раствор с содержанием химического элемента таллия в бутылки с питьевой водой, при употреблении которой получили отравление несколько сотрудников бюро.
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