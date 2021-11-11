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Премьер Польши назвал ситуацию на границе новым типом войны

Премьер Польши назвал ситуацию на границе новым типом войны - РИА Новости, 11.11.2021

Премьер Польши назвал ситуацию на границе новым типом войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией новым типом войны. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:05

2021-11-11T13:05

2021-11-11T13:05

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

анджей дуда

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 11 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией новым типом войны."То, с чем мы имеем дело, - это новый тип войны. Это война, где боеприпасами являются гражданские лица и средства массовой информации", - написал Моравецкий в четверг в Twitter."Но хотя изменились правила борьбы, одно остается неизменным - мерой безопасности является готовность защищать Польскую Республику, защищать ее границы и суверенитет", - добавил он.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758542487.html

белоруссия

минск

латвия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T13:05 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, анджей дуда, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии