МИД Польши не подтвердил данные о задержании россиянина
МИД Польши не подтвердил информацию о задержании россиянина за помощь мигрантам
© Sputnik / Виктор ТолочкоЛагерь беженцев на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши не подтверждает информацию о задержании россиянина на польско-белорусской границе за помощь мигрантам, сообщил пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина.
Ранее пограничная стража Польши сообщила, что гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу.
"Никакой информации про людей, которые были бы русскими гражданами или гражданами других государств в польском МИД не знаем. Не подтверждаю (информацию о задержании россиянина)", - сказал пресс-секретарь МИД Польши в эфире радио "Эхо Москвы".
По его словам, были задержаны лишь три гражданина Германии, которые хотели помочь беженцам, они были отправлены обратно в ФРГ.
Официальный представитель российской дипмиссии в Варшаве Владимир Александров сообщил РИА Новости, что посольство России не получало информации о россиянине, задержанном за помощь в незаконном пересечении границы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщала, что власти Польши не уведомляли посольство России в Варшаве о задержании россиянина.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.