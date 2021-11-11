https://ria.ru/20211111/polsha-1758531057.html

МИД Польши не подтвердил данные о задержании россиянина

МИД Польши не подтвердил данные о задержании россиянина - РИА Новости, 11.11.2021

МИД Польши не подтвердил данные о задержании россиянина

Министерство иностранных дел Польши не подтверждает информацию о задержании россиянина на польско-белорусской границе за помощь мигрантам, сообщил... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:45

2021-11-11T11:45

2021-11-11T11:45

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

анджей дуда

владимир александров

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши не подтверждает информацию о задержании россиянина на польско-белорусской границе за помощь мигрантам, сообщил пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина.Ранее пограничная стража Польши сообщила, что гражданин России задержан за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии в Польшу."Никакой информации про людей, которые были бы русскими гражданами или гражданами других государств в польском МИД не знаем. Не подтверждаю (информацию о задержании россиянина)", - сказал пресс-секретарь МИД Польши в эфире радио "Эхо Москвы".По его словам, были задержаны лишь три гражданина Германии, которые хотели помочь беженцам, они были отправлены обратно в ФРГ.Официальный представитель российской дипмиссии в Варшаве Владимир Александров сообщил РИА Новости, что посольство России не получало информации о россиянине, задержанном за помощь в незаконном пересечении границы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщала, что власти Польши не уведомляли посольство России в Варшаве о задержании россиянина.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758526624.html

https://ria.ru/20211111/rebenok-1758504329.html

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, анджей дуда, владимир александров, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии