https://ria.ru/20211111/politseyskiy-1758646093.html
СК возбудил дело после инцидента со сбитым полицейским в Каспийске
СК возбудил дело после инцидента со сбитым полицейским в Каспийске - РИА Новости, 11.11.2021
СК возбудил дело после инцидента со сбитым полицейским в Каспийске
Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после того, как неизвестные сбили полицейского на КПП в аэропорту... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:00
2021-11-11T20:00
2021-11-11T20:00
происшествия
каспийск
следственный комитет россии (ск рф)
toyota camry
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после того, как неизвестные сбили полицейского на КПП в аэропорту Каспийска, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Дагестану."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - сказали в ведомстве.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта в Каспийске правоохранители попытались остановить Toyota Camry под управлением неустановленного лица, с тонированными стёклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться по требованию сотрудников ДПС и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции."В результате сотруднику причинены телесные повреждения", - сказали в ведомстве.В пресс-службе подчеркнули, что сейчас следователи выясняют, кто был за рулем.
https://ria.ru/20211111/vystrel-1758642775.html
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происшествия, каспийск, следственный комитет россии (ск рф), toyota camry, россия
СК возбудил дело после инцидента со сбитым полицейским в Каспийске
СК возбудил дело после инцидента со сбитым полицейским на КПП в аэропорту в Каспийске