https://ria.ru/20211111/politseyskiy-1758646093.html

СК возбудил дело после инцидента со сбитым полицейским в Каспийске

СК возбудил дело после инцидента со сбитым полицейским в Каспийске - РИА Новости, 11.11.2021

СК возбудил дело после инцидента со сбитым полицейским в Каспийске

Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после того, как неизвестные сбили полицейского на КПП в аэропорту... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:00

2021-11-11T20:00

2021-11-11T20:00

происшествия

каспийск

следственный комитет россии (ск рф)

toyota camry

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после того, как неизвестные сбили полицейского на КПП в аэропорту Каспийска, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Дагестану."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - сказали в ведомстве.По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта в Каспийске правоохранители попытались остановить Toyota Camry под управлением неустановленного лица, с тонированными стёклами и без номеров. Водитель не стал останавливаться по требованию сотрудников ДПС и сбил оградительный барьер поста, после чего наехал на сотрудника полиции."В результате сотруднику причинены телесные повреждения", - сказали в ведомстве.В пресс-службе подчеркнули, что сейчас следователи выясняют, кто был за рулем.

https://ria.ru/20211111/vystrel-1758642775.html

каспийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, каспийск, следственный комитет россии (ск рф), toyota camry, россия