Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/politseyskie-1758620415.html
В Москве арестовали троих полицейских, обвиняемых в краже миллиона рублей
В Москве арестовали троих полицейских, обвиняемых в краже миллиона рублей - РИА Новости, 11.11.2021
В Москве арестовали троих полицейских, обвиняемых в краже миллиона рублей
Щербинский суд Москвы в четверг арестовал троих полицейских, которые обвиняются в ограблении мужчины на миллион рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:43
2021-11-11T17:43
происшествия
москва
калужское шоссе
тинао
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Щербинский суд Москвы в четверг арестовал троих полицейских, которые обвиняются в ограблении мужчины на миллион рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова."Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Терентьева, обвиняемого в … превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и грабеже в особо крупном размере",- сказала собеседница агентства.В отношении двух других фигурантов дела - Сергея Новикова и Данилы Андреева - избрана аналогичная мера пресечения. Срок ареста установлен до 30 декабря. Всем им грозят длительные сроки в колонии.Как писали СМИ, в июле потерпевший ехал по Калужскому шоссе в сторону строительного рынка и по дороге вышел из машины и отошел в лес, чтобы справить нужду. Когда он вернулся к своему автомобилю, там его ждали полицейские: Андреев, Новиков и Терентьев из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО.Полицейские предположили, что в лесу мужчина делал закладку наркотиков. После обыска машины силовики изъяли лежавшую там сумку с деньгами и сказали, что хотят "проверить их на подлинность", утверждается в публикациях. В итоге они забрали миллион рублей, еще 270 тысяч вернули владельцу, после чего отпустили мужчину, указывают СМИ.Официальным комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20211109/prokuratura-1758282929.html
https://ria.ru/20211025/voronezh-1756076028.html
москва
калужское шоссе
тинао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, калужское шоссе, тинао
17:43 11.11.2021
 
В Москве арестовали троих полицейских, обвиняемых в краже миллиона рублей

В Москве суд арестовал троих полицейских, обвиняемых в краже у мужчины миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Щербинский суд Москвы в четверг арестовал троих полицейских, которые обвиняются в ограблении мужчины на миллион рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Терентьева, обвиняемого в … превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и грабеже в особо крупном размере",- сказала собеседница агентства.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 17:49
В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного
В отношении двух других фигурантов дела - Сергея Новикова и Данилы Андреева - избрана аналогичная мера пресечения. Срок ареста установлен до 30 декабря. Всем им грозят длительные сроки в колонии.
Как писали СМИ, в июле потерпевший ехал по Калужскому шоссе в сторону строительного рынка и по дороге вышел из машины и отошел в лес, чтобы справить нужду. Когда он вернулся к своему автомобилю, там его ждали полицейские: Андреев, Новиков и Терентьев из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО.
Полицейские предположили, что в лесу мужчина делал закладку наркотиков. После обыска машины силовики изъяли лежавшую там сумку с деньгами и сказали, что хотят "проверить их на подлинность", утверждается в публикациях. В итоге они забрали миллион рублей, еще 270 тысяч вернули владельцу, после чего отпустили мужчину, указывают СМИ.
Официальным комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 09:50
В Воронеже полицейского заподозрили в краже машины с парковки
 
ПроисшествияМоскваКалужское шоссеТиНАО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"
04:07Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головой
04:05Космонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программ
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
Лента новостейМолния
Эксперт объяснил, как избежать превращения автомобильных шин в "квадраты"Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без крыши над головойКосмонавт Соловьев стал новым генконструктором пилотируемых программСК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС получат в декабре четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алименты