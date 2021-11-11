https://ria.ru/20211111/politseyskie-1758620415.html

В Москве арестовали троих полицейских, обвиняемых в краже миллиона рублей

В Москве арестовали троих полицейских, обвиняемых в краже миллиона рублей - РИА Новости, 11.11.2021

В Москве арестовали троих полицейских, обвиняемых в краже миллиона рублей

Щербинский суд Москвы в четверг арестовал троих полицейских, которые обвиняются в ограблении мужчины на миллион рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T17:43

2021-11-11T17:43

2021-11-11T17:43

происшествия

москва

калужское шоссе

тинао

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Щербинский суд Москвы в четверг арестовал троих полицейских, которые обвиняются в ограблении мужчины на миллион рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова."Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Терентьева, обвиняемого в … превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и грабеже в особо крупном размере",- сказала собеседница агентства.В отношении двух других фигурантов дела - Сергея Новикова и Данилы Андреева - избрана аналогичная мера пресечения. Срок ареста установлен до 30 декабря. Всем им грозят длительные сроки в колонии.Как писали СМИ, в июле потерпевший ехал по Калужскому шоссе в сторону строительного рынка и по дороге вышел из машины и отошел в лес, чтобы справить нужду. Когда он вернулся к своему автомобилю, там его ждали полицейские: Андреев, Новиков и Терентьев из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ТиНАО.Полицейские предположили, что в лесу мужчина делал закладку наркотиков. После обыска машины силовики изъяли лежавшую там сумку с деньгами и сказали, что хотят "проверить их на подлинность", утверждается в публикациях. В итоге они забрали миллион рублей, еще 270 тысяч вернули владельцу, после чего отпустили мужчину, указывают СМИ.Официальным комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20211109/prokuratura-1758282929.html

https://ria.ru/20211025/voronezh-1756076028.html

москва

калужское шоссе

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, калужское шоссе, тинао