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Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице

Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице - РИА Новости, 11.11.2021

Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице

Спасатели предупреждают о мокром снеге, снеге с дождем и гололеде в Москве ночью, а также о налипании снега и гололедице в пятницу. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T23:25

2021-11-11T23:25

2021-11-11T23:29

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

ледяной дождь в москве

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спасатели предупреждают о мокром снеге, снеге с дождем и гололеде в Москве ночью, а также о налипании снега и гололедице в пятницу."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 3.00 и до 11.00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20211111/dozhd-1758497062.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), ледяной дождь в москве, россия