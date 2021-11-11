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Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице
Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице - РИА Новости, 11.11.2021
Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице
Спасатели предупреждают о мокром снеге, снеге с дождем и гололеде в Москве ночью, а также о налипании снега и гололедице в пятницу. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:25
2021-11-11T23:25
2021-11-11T23:29
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
ледяной дождь в москве
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спасатели предупреждают о мокром снеге, снеге с дождем и гололеде в Москве ночью, а также о налипании снега и гололедице в пятницу."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 3.00 и до 11.00 12 ноября в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег с дождем), местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС России.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), ледяной дождь в москве, россия
23:25 11.11.2021 (обновлено: 23:29 11.11.2021)
Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице
МЧС предупредило москвичей о снеге с дождем и гололедице в пятницу