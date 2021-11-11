https://ria.ru/20211111/pogoda-1758579576.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 11.11.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Следующая неделя в Москве начнется с минусовых температур, порывистого ветра, зарядов снега и гололедицы, а со вторника и до четверга ожидается солнечная и... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:55

2021-11-11T14:55

2021-11-11T14:55

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следующая неделя в Москве начнется с минусовых температур, порывистого ветра, зарядов снега и гололедицы, а со вторника и до четверга ожидается солнечная и сухая погода, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник пройдет холодный фронт, сопровождаемый понижением температуры до слабоотрицательных значений, порывистым ветром северных румбов и скоротечными зарядами снега, из-за чего образуется гололедица, а снежный покров вновь начнет восстанавливаться. Начиная со вторника и до четверга включительно, инициатива в атмосфере будет принадлежать антициклону, что сулит москвичам солнечную и сухую погоду с увеличением суточного маятника температуры: под утро ударят морозцы до минус 2 - минус 7, в дневные часы – около 0", - рассказал Тишковец.По его словам, начало следующей недели даст старт метеорологической зиме и относительно устойчивому переходу среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям.

https://radiosputnik.ria.ru/20211107/pogoda-1757943137.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода