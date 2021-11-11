https://ria.ru/20211111/podzhog-1758549901.html

Нижегородец пытался заживо сжечь приятеля за то, что тот облил его пивом

Нижегородец пытался заживо сжечь приятеля за то, что тот облил его пивом - РИА Новости, 11.11.2021

Нижегородец пытался заживо сжечь приятеля за то, что тот облил его пивом

Семнадцатилетний юноша поджег пятнадцатилетнего подростка из-за того, что тот случайно облил его пивом, злоумышленник задержан, потерпевший доставлен в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:53

2021-11-11T12:53

2021-11-11T12:53

происшествия

бор

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша поджег пятнадцатилетнего подростка из-за того, что тот случайно облил его пивом, злоумышленник задержан, потерпевший доставлен в больницу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, вечером 7 ноября на улице Вокзальной поселка Неклюдово городского округа Бор в ходе ссоры из-за малозначительного повода (потерпевший по неосторожности облил знакомого пивом) нетрезвый злоумышленник избил школьника. Подросток убежал от обидчика и попытался от него скрыться, но около железнодорожной станции подозреваемый настиг потерпевшего, оглушил его, а затем, облив легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места преступления.Потерпевший, придя в сознание, смог сбить с себя пламя и обратился за помощью. Он был госпитализирован в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое."Подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал частично, 10 ноября он заключен под стражу", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20211005/prigovor-1753226385.html

https://ria.ru/20211027/proisshestviya-1756451015.html

бор

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, бор, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия