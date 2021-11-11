https://ria.ru/20211111/podzhog-1758549901.html
Нижегородец пытался заживо сжечь приятеля за то, что тот облил его пивом
Нижегородец пытался заживо сжечь приятеля за то, что тот облил его пивом - РИА Новости, 11.11.2021
Нижегородец пытался заживо сжечь приятеля за то, что тот облил его пивом
Семнадцатилетний юноша поджег пятнадцатилетнего подростка из-за того, что тот случайно облил его пивом, злоумышленник задержан, потерпевший доставлен в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:53
2021-11-11T12:53
2021-11-11T12:53
происшествия
бор
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Семнадцатилетний юноша поджег пятнадцатилетнего подростка из-за того, что тот случайно облил его пивом, злоумышленник задержан, потерпевший доставлен в больницу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, вечером 7 ноября на улице Вокзальной поселка Неклюдово городского округа Бор в ходе ссоры из-за малозначительного повода (потерпевший по неосторожности облил знакомого пивом) нетрезвый злоумышленник избил школьника. Подросток убежал от обидчика и попытался от него скрыться, но около железнодорожной станции подозреваемый настиг потерпевшего, оглушил его, а затем, облив легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся с места преступления.Потерпевший, придя в сознание, смог сбить с себя пламя и обратился за помощью. Он был госпитализирован в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое."Подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал частично, 10 ноября он заключен под стражу", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20211005/prigovor-1753226385.html
https://ria.ru/20211027/proisshestviya-1756451015.html
бор
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бор, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Нижегородец пытался заживо сжечь приятеля за то, что тот облил его пивом
Нижегородский подросток поджег приятеля за то, что тот случайно облил его пивом