https://ria.ru/20211111/peskov-1758547654.html

На совещании у Путина не обсуждали QR-коды для транспорта, заявил Песков

На совещании у Путина не обсуждали QR-коды для транспорта, заявил Песков - РИА Новости, 11.11.2021

На совещании у Путина не обсуждали QR-коды для транспорта, заявил Песков

Тема QR-кодов на транспорте на вчерашнем совещании у президента РФ Владимира Путина не обсуждалась, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:41

2021-11-11T12:41

2021-11-11T12:51

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Тема QR-кодов на транспорте на вчерашнем совещании у президента РФ Владимира Путина не обсуждалась, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, не обсуждалась", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалось ли на закрытой части совещании у президента в среду введение QR-кодов на транспорте.Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов ранее поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов. В РЖД сообщали, что технологически готовы выполнить решение о введение QR-кодов на железнодорожном транспорте, если такое поручение появится.Песков ранее заявлял, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, это прерогатива оперативного штаба.

https://ria.ru/20211111/koronavirus-1758498568.html

https://ria.ru/20211110/transport-1758330065.html

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общество, коронавирус в россии, владимир путин, дмитрий песков, россия, коронавирус covid-19