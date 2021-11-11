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Проверку QR-кодов в транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики
Проверку QR-кодов в транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики - РИА Новости, 11.11.2021
Проверку QR-кодов в транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики
Проверку QR-кодов в обществом транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики, для них предусмотрят субсидии на приобретение технических средств для... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:47
2021-11-11T15:47
2021-11-11T15:47
республика татарстан
транспорт
коронавирус в россии
qr-код
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КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Проверку QR-кодов в обществом транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики, для них предусмотрят субсидии на приобретение технических средств для проверки, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.Власти Татарстана 6 ноября объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.Для работы над вопросом внедрения QR-кодов на транспорте была создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина. Совместно с оперштабом проработаны вопросы, готовится соответствующее постановление правительства республики.По решению президента республики, как отмечается, перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.
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транспорт, коронавирус в россии, qr-код
КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости.
Проверку QR-кодов
в обществом транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики, для них предусмотрят субсидии на приобретение технических средств для проверки, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Власти Татарстана 6 ноября объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.
Для работы над вопросом внедрения QR-кодов на транспорте была создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина. Совместно с оперштабом проработаны вопросы, готовится соответствующее постановление правительства республики.
"Проверка наличия QR-кода будет осуществляться силами перевозчиков на момент посадки пассажира в общественный транспорт", - говорится в сообщении.
По решению президента республики, как отмечается, перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.