https://ria.ru/20211111/perevozchiki-1758591778.html

Проверку QR-кодов в транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики

Проверку QR-кодов в транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики - РИА Новости, 11.11.2021

Проверку QR-кодов в транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики

Проверку QR-кодов в обществом транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики, для них предусмотрят субсидии на приобретение технических средств для... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:47

2021-11-11T15:47

2021-11-11T15:47

республика татарстан

транспорт

коронавирус в россии

qr-код

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КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Проверку QR-кодов в обществом транспорте в Татарстане будут проводить перевозчики, для них предусмотрят субсидии на приобретение технических средств для проверки, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.Власти Татарстана 6 ноября объявили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.Для работы над вопросом внедрения QR-кодов на транспорте была создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Татарстана Рустама Нигматуллина. Совместно с оперштабом проработаны вопросы, готовится соответствующее постановление правительства республики.По решению президента республики, как отмечается, перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.

https://ria.ru/20211111/subsidii-1758588988.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, коронавирус в россии, qr-код