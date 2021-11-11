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Наука
https://ria.ru/20211111/pandemiya-1758566087.html
Ученые выяснили, как затянувшаяся пандемия влияет на психическое здоровье
Ученые выяснили, как затянувшаяся пандемия влияет на психическое здоровье - РИА Новости, 11.11.2021
Ученые выяснили, как затянувшаяся пандемия влияет на психическое здоровье
Японские ученые сравнили показатели психического здоровья людей до и во время пандемии COVID-19 и отметили ухудшение по большинству психических симптомов. При... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:58
2021-11-11T15:17
наука
япония
здоровье
психология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Японские ученые сравнили показатели психического здоровья людей до и во время пандемии COVID-19 и отметили ухудшение по большинству психических симптомов. При этом оказалось, что тяжелее всего люди переживают социальную изоляцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry.В декабре 2019-го, прямо накануне пандемии, японские психологи провели онлайн-исследование, в котором приняли участие 2274 граждан Японии. Исследование включало девять анкет — по одной на каждый психиатрический симптом. Затем данные ответов с помощью методики многомерных временных рядов авторы разложили на четыре группы: 1) общее психиатрическое бремя, представляющее взаимное влияние всех психиатрических симптомов; 2) социальная изоляция и связанные с ней интернет-зависимость и социальная тревожность; 3) проблемы с алкоголем; и 4) депрессия.В августе 2020-го, декабре 2020-го и апреле 2021-го ученые повторили опросы. Результаты показали, что три группы симптомов из четырех — за исключением проблем с алкоголем — усугубились во время пандемии, причем если общее психиатрическое бремя и депрессия достигли пика вскоре после начала пандемии, а затем несколько снизились, то симптомы, связанные с социальной изоляцией, продолжали неуклонно ухудшаться.Авторы пришли к выводу, что именно с этим связаны самые тяжелые психологические последствия пандемии. Люди вынуждены ограничивать себя в живом общении с семьей, друзьями и сослуживцами, многие испытывают стресс от того, что не могут просто прийти к себе на работу.Негативное влияние на психику оказывают и другие изменения в окружающей жизни, такие как закрытие школ, удаленная работа и учеба или потеря работы. Некоторые люди впадают в депрессию из-за беспокойства по поводу последствий инфекции, переживают из-за возможности заразиться. Чтобы избавиться от одиночества и занять свое время, многие становятся более зависимыми от интернета, но, по мнению авторов, это только усугубляет проблему изоляции."По мере затягивания пандемии COVID-19 возникают проблемы социальной тревожности и интернет-зависимости, — приводятся в пресс-релизе Международного научно-исследовательского института передовых телекоммуникаций в Киото слова одного из авторов статьи, доктора Сюкен Боку (Shuken Boku), сотрудника департамента нейропсихиатрии Университета Кумамото. — Социальная тревога и интернет-зависимость вызывают социальную изоляцию, а социальная изоляция способствует социальной тревоге и интернет-зависимости. Этот порочный круг необходимо разорвать как можно скорее, прежде чем проблема станет более серьезной. Важно поддерживать социальные связи, чаще видеть друг друга и общаться лицом к лицу, даже в интернете".По мнению исследователей, влияние пандемии на психическое здоровье представляет собой сложную комбинацию взаимосвязанных проблем, которые со временем меняются. Например, общее психиатрическое бремя и депрессия усугубляются снижением доходов во время пандемии, а социальная изоляция — изменением характера работы и стиля общения.Ученые также отмечают, что женщины в психологическом плане переносят пандемию в целом тяжелее, чем мужчины.
https://ria.ru/20211103/alkogol-1757499308.html
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япония, здоровье, психология, коронавирус covid-19
13:58 11.11.2021 (обновлено: 15:17 11.11.2021)
 

Ученые выяснили, как затянувшаяся пандемия влияет на психическое здоровье

© Depositphotos / AndrewLozovyiУставшая девушка
Уставшая девушка - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Японские ученые сравнили показатели психического здоровья людей до и во время пандемии COVID-19 и отметили ухудшение по большинству психических симптомов. При этом оказалось, что тяжелее всего люди переживают социальную изоляцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry.
В декабре 2019-го, прямо накануне пандемии, японские психологи провели онлайн-исследование, в котором приняли участие 2274 граждан Японии. Исследование включало девять анкет — по одной на каждый психиатрический симптом. Затем данные ответов с помощью методики многомерных временных рядов авторы разложили на четыре группы: 1) общее психиатрическое бремя, представляющее взаимное влияние всех психиатрических симптомов; 2) социальная изоляция и связанные с ней интернет-зависимость и социальная тревожность; 3) проблемы с алкоголем; и 4) депрессия.
В августе 2020-го, декабре 2020-го и апреле 2021-го ученые повторили опросы. Результаты показали, что три группы симптомов из четырех — за исключением проблем с алкоголем — усугубились во время пандемии, причем если общее психиатрическое бремя и депрессия достигли пика вскоре после начала пандемии, а затем несколько снизились, то симптомы, связанные с социальной изоляцией, продолжали неуклонно ухудшаться.
Авторы пришли к выводу, что именно с этим связаны самые тяжелые психологические последствия пандемии. Люди вынуждены ограничивать себя в живом общении с семьей, друзьями и сослуживцами, многие испытывают стресс от того, что не могут просто прийти к себе на работу.
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Негативное влияние на психику оказывают и другие изменения в окружающей жизни, такие как закрытие школ, удаленная работа и учеба или потеря работы. Некоторые люди впадают в депрессию из-за беспокойства по поводу последствий инфекции, переживают из-за возможности заразиться. Чтобы избавиться от одиночества и занять свое время, многие становятся более зависимыми от интернета, но, по мнению авторов, это только усугубляет проблему изоляции.
"По мере затягивания пандемии COVID-19 возникают проблемы социальной тревожности и интернет-зависимости, — приводятся в пресс-релизе Международного научно-исследовательского института передовых телекоммуникаций в Киото слова одного из авторов статьи, доктора Сюкен Боку (Shuken Boku), сотрудника департамента нейропсихиатрии Университета Кумамото. — Социальная тревога и интернет-зависимость вызывают социальную изоляцию, а социальная изоляция способствует социальной тревоге и интернет-зависимости. Этот порочный круг необходимо разорвать как можно скорее, прежде чем проблема станет более серьезной. Важно поддерживать социальные связи, чаще видеть друг друга и общаться лицом к лицу, даже в интернете".
По мнению исследователей, влияние пандемии на психическое здоровье представляет собой сложную комбинацию взаимосвязанных проблем, которые со временем меняются. Например, общее психиатрическое бремя и депрессия усугубляются снижением доходов во время пандемии, а социальная изоляция — изменением характера работы и стиля общения.
Ученые также отмечают, что женщины в психологическом плане переносят пандемию в целом тяжелее, чем мужчины.
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