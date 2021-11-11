https://ria.ru/20211111/oruzhie-1758496254.html

Антонов предостерег США от поставки оружия Киеву

Антонов предостерег США от поставки оружия Киеву - РИА Новости, 11.11.2021

Антонов предостерег США от поставки оружия Киеву

Посол России в США Анатолий Антонов после встречи главы Госдепа Энтони Блинкена и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы заявил, что планы... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T07:59

2021-11-11T07:59

2021-11-11T09:03

в мире

украина

киев

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дмитрий кулеба

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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов после встречи главы Госдепа Энтони Блинкена и украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы заявил, что планы Вашингтона по вооружению Киева не способствуют снижению напряженности в Донбассе.Кулеба и другие члены украинской делегации в среду посетили американскую столицу. Там представители Украины и США подписали новую хартию стратегического партнерства. Блинкен на встрече также пообещал продолжать оказывать Киеву военную помощь, в том числе летальным оружием.По мнению Антонова, этот документ — "набор вредных лозунгов"."Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России", — добавил он.Дипломат подчеркнул, что любые намерения Вашингтона видеть Киев в НАТО неприемлемы для Москвы.Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. В то же время перестрелки продолжаются и после достижения соглашений о перемирии.

https://ria.ru/20211110/blinken-1758483893.html

https://ria.ru/20210802/donbass-1744062282.html

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сша

вашингтон

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в мире, украина, киев, сша, анатолий антонов, оон, энтони блинкен, дмитрий кулеба, вашингтон, россия