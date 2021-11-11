https://ria.ru/20211111/oleni-1758491544.html

Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло

Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло - РИА Новости, 11.11.2021

Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло

Единственное на Камчатке крупное стадо диких северных оленей, численность которых находится на критической отметке после извержения вулкана Кизимен, выросло... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T03:43

2021-11-11T03:43

2021-11-11T03:51

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Единственное на Камчатке крупное стадо диких северных оленей, численность которых находится на критической отметке после извержения вулкана Кизимен, выросло 20%, до 350 особей, сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.В 2010 году численность животных, которые занесены в региональную Красную книгу, составляла 900 особей и резко сократилась после извержения вулкана Кизимен. Оно началось 9 декабря 2010 года и длилось ровно три года.Общее число животных ученые определили в 350 особей – на 50 больше, чем во время последних авиаучетов, которые прошли в 2017 году, сказали в заповеднике. Ученые считали животных в период гона, когда они объединяются в брачные группы. При этом 60% оленей, которых встретили специалисты - одиночные самки или самки с телятами.Дикий северный олень, обитающий на Камчатке – самый крупный в Евразии. До 1980-х годов прошлого века полуостров населяло около 20 тысяч диких северных оленей. К 2006 году их численность сократилась до 2 тысяч особей, их занесли в Красную книгу Камчатки как вид с очаговым характером распространения и тенденцией к дальнейшему сокращению.

https://ria.ru/20211109/tver-1758224714.html

петропавловск-камчатский

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общество, петропавловск-камчатский, кроноцкий заповедник, евразия, олени