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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211111/oleni-1758491544.html
Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло
Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло - РИА Новости, 11.11.2021
Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло
Единственное на Камчатке крупное стадо диких северных оленей, численность которых находится на критической отметке после извержения вулкана Кизимен, выросло... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T03:43
2021-11-11T03:51
хорошие новости
общество
петропавловск-камчатский
кроноцкий заповедник
евразия
олени
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Единственное на Камчатке крупное стадо диких северных оленей, численность которых находится на критической отметке после извержения вулкана Кизимен, выросло 20%, до 350 особей, сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.В 2010 году численность животных, которые занесены в региональную Красную книгу, составляла 900 особей и резко сократилась после извержения вулкана Кизимен. Оно началось 9 декабря 2010 года и длилось ровно три года.Общее число животных ученые определили в 350 особей – на 50 больше, чем во время последних авиаучетов, которые прошли в 2017 году, сказали в заповеднике. Ученые считали животных в период гона, когда они объединяются в брачные группы. При этом 60% оленей, которых встретили специалисты - одиночные самки или самки с телятами.Дикий северный олень, обитающий на Камчатке – самый крупный в Евразии. До 1980-х годов прошлого века полуостров населяло около 20 тысяч диких северных оленей. К 2006 году их численность сократилась до 2 тысяч особей, их занесли в Красную книгу Камчатки как вид с очаговым характером распространения и тенденцией к дальнейшему сокращению.
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общество, петропавловск-камчатский, кроноцкий заповедник, евразия, олени
03:43 11.11.2021 (обновлено: 03:51 11.11.2021)
 
Стадо оленей, оказавшихся на грани вымирания из-за вулкана, сильно выросло

Стадо камчатских северных оленей, исчезавшее после извержения вулкана Кизимен, стало расти

© РИА Новости / Алексей КуденкоДикие северные олени на Камчатке
Дикие северные олени на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя – РИА Новости. Единственное на Камчатке крупное стадо диких северных оленей, численность которых находится на критической отметке после извержения вулкана Кизимен, выросло 20%, до 350 особей, сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника.
В 2010 году численность животных, которые занесены в региональную Красную книгу, составляла 900 особей и резко сократилась после извержения вулкана Кизимен. Оно началось 9 декабря 2010 года и длилось ровно три года.
"За 10 лет испытаний стихией (извержение вулкана Кизимен, выпадение пепла на традиционные зимние пастбища, восстановление пастбищ) животные смогли выжить и сохранить популяцию... С вертолета были обследованы ключевые зимние пастбища краснокнижных парнокопытных. По научным подсчетам, за три года численность диких северных оленей выросла на 20%", – сообщили в пресс-службе заповедника.
Общее число животных ученые определили в 350 особей – на 50 больше, чем во время последних авиаучетов, которые прошли в 2017 году, сказали в заповеднике. Ученые считали животных в период гона, когда они объединяются в брачные группы. При этом 60% оленей, которых встретили специалисты - одиночные самки или самки с телятами.
Дикий северный олень, обитающий на Камчатке – самый крупный в Евразии. До 1980-х годов прошлого века полуостров населяло около 20 тысяч диких северных оленей. К 2006 году их численность сократилась до 2 тысяч особей, их занесли в Красную книгу Камчатки как вид с очаговым характером распространения и тенденцией к дальнейшему сокращению.
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Хорошие новостиОбществоПетропавловск-КамчатскийКроноцкий заповедникЕвразияолени
 
 
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