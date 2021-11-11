https://ria.ru/20211111/ograblenie-1758569365.html

В Нижнем Новгороде мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ломбард

В Нижнем Новгороде мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ломбард - РИА Новости, 11.11.2021

В Нижнем Новгороде мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ломбард

Житель Нижнего Новгорода, ограбивший с игрушечным пистолетом ломбард, задержан полицией, сообщает пресс-служба ГУМВД по Нижегородской области. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:09

2021-11-11T14:09

2021-11-11T14:09

происшествия

нижегородская область

советский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, ограбивший с игрушечным пистолетом ломбард, задержан полицией, сообщает пресс-служба ГУМВД по Нижегородской области.Сообщение о совершении разбойного нападения в ломбарде, расположенном в Советском районе Нижнего Новгорода, поступило в полицию в начале ноября."В помещение организации зашёл неизвестный мужчина с балаклавой на голове. Он передал приёмщику записку с требованием отдать золото. Пока работник её читал, посетитель достал из пакета предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им, открыто похитил 12 золотых браслетов стоимостью более 133 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался бывший работник этого ломбарда, ранее судимый 30-летний житель Нижегородской области. У него обнаружено орудие преступления – игрушечный пистолет."Задержанный пояснил, что заранее подготовился к нападению: вооружился игрушкой и надел на голову балаклаву, чтобы не быть узнанным. Похищенное имущество он продал в комиссионный магазин, выручив за это 40 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.На сайте регионального управления МВД размещено видео с камеры наблюдения, на котором, в частности, запечатлено не только разбойное нападение, но и момент, когда грабитель роняет оружие на пол, затем спешно поднимает его и уходит с места происшествия.

https://ria.ru/20211103/volgograd-1757555447.html

https://ria.ru/20211028/krasnoyarsk-1756616652.html

https://ria.ru/20211027/ograblenie-1756567353.html

нижегородская область

советский район

нижний новгород

россия

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происшествия, нижегородская область, советский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, россия