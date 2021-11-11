https://ria.ru/20211111/ograblenie-1758558899.html
Полиция ищет вооруженного грабителя, напавшего на банк в Екатеринбурге
Полиция ищет вооруженного грабителя, напавшего на банк в Екатеринбурге - РИА Новости, 11.11.2021
Полиция ищет вооруженного грабителя, напавшего на банк в Екатеринбурге
Полицейские ищут грабителя, который напал на банк в Екатеринбурге и произвел несколько выстрелов, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T13:27
2021-11-11T13:27
2021-11-11T13:27
происшествия
екатеринбург
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Полицейские ищут грабителя, который напал на банк в Екатеринбурге и произвел несколько выстрелов, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых."Сотрудники полиции экстренно прибыли в один из банков в Екатеринбурге, где прозвучали несколько выстрелов. Оперуполномоченные изъяли ряд вещдоков. В настоящее время сыщики отрабатывают на причастность к нападению на банк ранее судимых из числа недавно покинувших исправительные колонии, наркозависимых, так называемых гастролеров и лиц, склонных к такого рода противоправной деятельности", - сказал Горелых.Он добавил, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.По данным Telegram-каналов, речь об отделении банка "Ак Барс".
https://ria.ru/20211017/grabitel-1754935713.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых, россия
Полиция ищет вооруженного грабителя, напавшего на банк в Екатеринбурге
В Екатеринбурге ищут грабителя, который напал на банк и произвел несколько выстрелов