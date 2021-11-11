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Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего

Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего - РИА Новости, 11.11.2021

Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего

17 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция академика РАН, президента Российского союза ректоров, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора САДОВНИЧЕГО.

2021-11-11T17:18

2021-11-11T17:18

2021-11-11T17:18

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Задать вопросМероприятие проводится в преддверии Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики, посвященного 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, которое отмечается 19 ноября. В рамках съезда будут освещены современные тенденции популяризации математики и информатики как учебных и научных дисциплин, актуальные методики преподавания, особенности современных ФГОС и образовательных программ, процессы цифровизации и дистанционного обучения, новые технологии и цифровые образовательные средства, вопросы подготовки преподавательских кадров.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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