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Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего - РИА Новости, 11.11.2021
Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
17 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция академика РАН, президента Российского союза ректоров, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора САДОВНИЧЕГО.
2021-11-11T17:18
2021-11-11T17:18
2021-11-11T17:18
анонсы
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Задать вопросМероприятие проводится в преддверии Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики и информатики, посвященного 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, которое отмечается 19 ноября. В рамках съезда будут освещены современные тенденции популяризации математики и информатики как учебных и научных дисциплин, актуальные методики преподавания, особенности современных ФГОС и образовательных программ, процессы цифровизации и дистанционного обучения, новые технологии и цифровые образовательные средства, вопросы подготовки преподавательских кадров.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-конференция ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего
17 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция академика РАН, президента Российского союза ректоров, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора САДОВНИЧЕГО.