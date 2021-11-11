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https://ria.ru/20211111/natsionalnost-1758601933.html
В Чечне предложили запретить СМИ упоминать национальность преступника
В Чечне предложили запретить СМИ упоминать национальность преступника - РИА Новости, 11.11.2021
В Чечне предложили запретить СМИ упоминать национальность преступника
Чеченский парламент предложил запретить СМИ распространять данные о национальности преступника. Соответствующий документ представят на рассмотрение... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:32
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госдума рф
чеченская республика (чечня)
магомед даудов
россия
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ГРОЗНЫЙ, 11 ноя — РИА Новости. Чеченский парламент предложил запретить СМИ распространять данные о национальности преступника. Соответствующий документ представят на рассмотрение Государственной думы.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента республики, в проекте федерального закона под запрет попадают и сведения о вероисповедании и принадлежности к народам России. За их распространение документом предусмотрена административная ответственност.Автор инициативы — председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов.Изменения хотят внести в четвертую статью федерального закона "О средствах массовой информации" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.Как говорится в пояснительной записке, появление такой информации в средствах массовой информации "расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей", не имеющих отношения к преступлениям.
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госдума рф, чеченская республика (чечня), магомед даудов, россия
16:32 11.11.2021 (обновлено: 17:15 11.11.2021)
 
В Чечне предложили запретить СМИ упоминать национальность преступника

Парламент Чечни предложил Госдуме запретить СМИ упоминать национальность преступника

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид Грозного
Вид Грозного - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 11 ноя — РИА Новости. Чеченский парламент предложил запретить СМИ распространять данные о национальности преступника. Соответствующий документ представят на рассмотрение Государственной думы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента республики, в проекте федерального закона под запрет попадают и сведения о вероисповедании и принадлежности к народам России. За их распространение документом предусмотрена административная ответственност.
Автор инициативы — председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов.
Изменения хотят внести в четвертую статью федерального закона "О средствах массовой информации" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Как говорится в пояснительной записке, появление такой информации в средствах массовой информации "расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей", не имеющих отношения к преступлениям.
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