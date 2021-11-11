https://ria.ru/20211111/natsionalnost-1758601933.html

В Чечне предложили запретить СМИ упоминать национальность преступника

В Чечне предложили запретить СМИ упоминать национальность преступника - РИА Новости, 11.11.2021

В Чечне предложили запретить СМИ упоминать национальность преступника

Чеченский парламент предложил запретить СМИ распространять данные о национальности преступника. Соответствующий документ представят на рассмотрение... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:32

2021-11-11T16:32

2021-11-11T17:15

госдума рф

чеченская республика (чечня)

магомед даудов

россия

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ГРОЗНЫЙ, 11 ноя — РИА Новости. Чеченский парламент предложил запретить СМИ распространять данные о национальности преступника. Соответствующий документ представят на рассмотрение Государственной думы.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента республики, в проекте федерального закона под запрет попадают и сведения о вероисповедании и принадлежности к народам России. За их распространение документом предусмотрена административная ответственност.Автор инициативы — председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов.Изменения хотят внести в четвертую статью федерального закона "О средствах массовой информации" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.Как говорится в пояснительной записке, появление такой информации в средствах массовой информации "расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей", не имеющих отношения к преступлениям.

https://ria.ru/20211109/pravitelstvo-1758260117.html

россия

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госдума рф, чеченская республика (чечня), магомед даудов, россия