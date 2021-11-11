https://ria.ru/20211111/nato-1758650842.html

Британия предостерегла от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса

Британия предостерегла от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса - РИА Новости, 11.11.2021

Британия предостерегла от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса

Министр вооружённых сил Великобритании Джеймс Хеппи предостерег от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса, отметив, что ЕС сам ответственен за защиту... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:38

2021-11-11T20:38

2021-11-11T20:39

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оттава

нато

александр лукашенко

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости. Министр вооружённых сил Великобритании Джеймс Хеппи предостерег от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса, отметив, что ЕС сам ответственен за защиту своих границ, сообщило британское издание Telegraph."В первую очередь, это задача Европейского союза - защищать свои границы. Чем раньше ЕС отреагирует, тем лучше", - заявил Хеппи на ежегодной Балтийской конференции по обороне в Эстонии.По словам Хеппи, в случае, если дело дойдет до участия военного альянса, речь будет идти уже об "очень опасном направлении"."Если это станет преимущественно вопросом НАТО, мы окажемся на очень, очень, очень, очень опасной территории", - предупредил министр.Великобритания и Канада в четверг обвинили Белоруссию в организации миграционного кризиса в Европе, отметив приверженность обязательствам для того, чтобы привлечь власти Белоруссии к ответственности. Лондон и Оттава убеждены в том, что единственный путь положить конец нынешней ситуации – "прекращение деструктивных действий белорусских властей и конструктивный диалог с представителями всех слоев белорусского общества".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/minsk-1758646798.html

https://ria.ru/20211111/udar-1758601687.html

литва

белоруссия

оттава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, оон, белоруссия, оттава, нато, александр лукашенко, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии