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Британия предостерегла от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса
Британия предостерегла от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса - РИА Новости, 11.11.2021
Британия предостерегла от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса
Министр вооружённых сил Великобритании Джеймс Хеппи предостерег от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса, отметив, что ЕС сам ответственен за защиту... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:38
2021-11-11T20:39
в мире
литва
оон
белоруссия
оттава
нато
александр лукашенко
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости. Министр вооружённых сил Великобритании Джеймс Хеппи предостерег от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса, отметив, что ЕС сам ответственен за защиту своих границ, сообщило британское издание Telegraph."В первую очередь, это задача Европейского союза - защищать свои границы. Чем раньше ЕС отреагирует, тем лучше", - заявил Хеппи на ежегодной Балтийской конференции по обороне в Эстонии.По словам Хеппи, в случае, если дело дойдет до участия военного альянса, речь будет идти уже об "очень опасном направлении"."Если это станет преимущественно вопросом НАТО, мы окажемся на очень, очень, очень, очень опасной территории", - предупредил министр.Великобритания и Канада в четверг обвинили Белоруссию в организации миграционного кризиса в Европе, отметив приверженность обязательствам для того, чтобы привлечь власти Белоруссии к ответственности. Лондон и Оттава убеждены в том, что единственный путь положить конец нынешней ситуации – "прекращение деструктивных действий белорусских властей и конструктивный диалог с представителями всех слоев белорусского общества".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211111/minsk-1758646798.html
https://ria.ru/20211111/udar-1758601687.html
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белоруссия
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в мире, литва, оон, белоруссия, оттава, нато, александр лукашенко, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:38 11.11.2021 (обновлено: 20:39 11.11.2021)
 
Британия предостерегла от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса

Министр ВС Британии Хеппи предостерег от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса

© Sputnik / Виктор ТолочкоМужчина несет хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Мужчина несет хворост для костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости. Министр вооружённых сил Великобритании Джеймс Хеппи предостерег от участия НАТО в разрешении миграционного кризиса, отметив, что ЕС сам ответственен за защиту своих границ, сообщило британское издание Telegraph.
"В первую очередь, это задача Европейского союза - защищать свои границы. Чем раньше ЕС отреагирует, тем лучше", - заявил Хеппи на ежегодной Балтийской конференции по обороне в Эстонии.
По словам Хеппи, в случае, если дело дойдет до участия военного альянса, речь будет идти уже об "очень опасном направлении".
"Если это станет преимущественно вопросом НАТО, мы окажемся на очень, очень, очень, очень опасной территории", - предупредил министр.
Беженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Великобритания и Канада в четверг обвинили Белоруссию в организации миграционного кризиса в Европе, отметив приверженность обязательствам для того, чтобы привлечь власти Белоруссии к ответственности. Лондон и Оттава убеждены в том, что единственный путь положить конец нынешней ситуации – "прекращение деструктивных действий белорусских властей и конструктивный диалог с представителями всех слоев белорусского общества".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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В миреЛитваООНБелоруссияОттаваНАТОАлександр ЛукашенкоУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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