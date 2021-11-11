https://ria.ru/20211111/naselenie-1758647158.html
Через десять лет население Украины сократится вдвое
В Киеве предсказали двукратное сокращение населения Украины - РИА Новости, 11.11.2021
Через десять лет население Украины сократится вдвое
Через десять лет население Украины сократится более чем вдвое, заявил в эфире канала "Первый казацкий" экономист Максим Гольдарб. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:07
2021-11-11T20:07
2021-11-11T20:53
в мире
украина
максим гольдарб
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Через десять лет население Украины сократится более чем вдвое, заявил в эфире канала "Первый казацкий" экономист Максим Гольдарб.Эксперт назвал демографическую ситуацию в республике катастрофической."Народ уменьшается, уменьшается и уменьшается. Недавние оценки Организации Объединенных Наций — что к "сотому" году на Украине будут 15-20 миллионов населения", — напомнил он.По его мнению, этот сценарий слишком оптимистичный."По методам потребления хлеба и питьевой воды, выскакивает примерно одинаковая цифра — на Украине где-то 33,5 миллиона человек. Это была годичной давности цифра, мы проводили подсчет", — продолжил экономист.Также он привел данные правительства республики, основанные на количестве сим-карт. Так, по этой методике, украинцев около 37 миллионов."Мы сегодня говорим о том, что украинцев далеко не 40 уже, их 30 с хвостиком. Мне думается, что цифра в 15 миллионов будет достигнута на Украине через десять лет", — подытожил Гольдарб.После распада Советского Союза Украина переживает демографический кризис, который в последние годы усугубился высокими темпами трудовой миграции на Запад и в Россию. О тяжелом положении страны неоднократно заявляли местные политики, общественные деятели и эксперты. Так, экс-премьер Николай Азаров указал на то, что с момента обретения независимости страна ежегодно теряет сотни тысяч человек. Аналитик Андрей Золотарев предрек республике вымирание и эмиграцию, а ученый Андрей Волянский предсказал дальнейшее ухудшение демографической обстановки из-за отъезда молодого трудоспособного населения.
https://ria.ru/20201202/razval-1587412051.html
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в мире, украина, максим гольдарб
20:07 11.11.2021 (обновлено: 20:53 11.11.2021)
В Киеве предсказали двукратное сокращение населения Украины
Экономист Гольдарб: через десять лет на Украине останется 15 миллионов человек
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Через десять лет население Украины
сократится более чем вдвое, заявил в эфире канала "Первый казацкий
" экономист Максим Гольдарб
.
Эксперт назвал демографическую ситуацию в республике катастрофической.
"Народ уменьшается, уменьшается и уменьшается. Недавние оценки Организации Объединенных Наций — что к "сотому" году на Украине будут 15-20 миллионов населения", — напомнил он.
По его мнению, этот сценарий слишком оптимистичный.
"По методам потребления хлеба и питьевой воды, выскакивает примерно одинаковая цифра — на Украине где-то 33,5 миллиона человек. Это была годичной давности цифра, мы проводили подсчет", — продолжил экономист.
Также он привел данные правительства республики, основанные на количестве сим-карт. Так, по этой методике, украинцев около 37 миллионов.
"Мы сегодня говорим о том, что украинцев далеко не 40 уже, их 30 с хвостиком. Мне думается, что цифра в 15 миллионов будет достигнута на Украине через десять лет", — подытожил Гольдарб.
После распада Советского Союза Украина переживает демографический кризис, который в последние годы усугубился высокими темпами трудовой миграции на Запад и в Россию
. О тяжелом положении страны неоднократно заявляли местные политики, общественные деятели и эксперты. Так, экс-премьер Николай Азаров
указал на то, что с момента обретения независимости страна ежегодно теряет сотни тысяч человек. Аналитик Андрей Золотарев
предрек республике вымирание и эмиграцию, а ученый Андрей Волянский предсказал дальнейшее ухудшение демографической обстановки из-за отъезда молодого трудоспособного населения.