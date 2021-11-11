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Польшу ожидает повторение вторжения 1939 года из-за кризиса на границе
В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе - РИА Новости, 11.11.2021
Польшу ожидает повторение вторжения 1939 года из-за кризиса на границе
Депутат Рады Максим Бужанский напомнил в Telegram Польше о событиях 1939 года из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T02:56
2021-11-11T02:56
в мире
варшава
белоруссия
минск
германия
польша
александр лукашенко
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Максим Бужанский напомнил в Telegram Польше о событиях 1939 года из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией.Он отметил, что хотя масштаб событий и отличается, сам "принцип неизбежности результата принятых решений и действий тот же".При этом он подчеркнул, что останется непонятным, из-за чего Польша ждет от президента Белоруссии Александра Лукашенко дружественных или нейтральных действий после агрессивной политики Варшавы по отношению к Минску.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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варшава
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минск
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в мире, варшава, белоруссия, минск, германия, польша, александр лукашенко, вторая мировая война (1939-1945), госпогранкомитет белоруссии, максим бужанский
02:56 11.11.2021
 
В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе

Депутат Рады Бужанский: причины кризиса на границе Польши схожи с вторжением 1939 года

© AP PhotoВторжение немецкой армии в Польшу
Вторжение немецкой армии в Польшу - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Максим Бужанский напомнил в Telegram Польше о событиях 1939 года из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

"1939 год. Польша, по ее логике, все сделала правильно. Напала на Чехословакию вместе с Германией, натравливала Германию на Восток. И стала жертвой Германии. 21 век. Польша все сделала правильно. Поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке. Активно вмешивалась во внутренние дела Беларуси. И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует ее границу впервые с 1939 года", — написал Бужанский.

Он отметил, что хотя масштаб событий и отличается, сам "принцип неизбежности результата принятых решений и действий тот же".
При этом он подчеркнул, что останется непонятным, из-за чего Польша ждет от президента Белоруссии Александра Лукашенко дружественных или нейтральных действий после агрессивной политики Варшавы по отношению к Минску.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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В миреВаршаваБелоруссияМинскГерманияПольшаАлександр ЛукашенкоВторая мировая война (1939-1945)Госпогранкомитет БелоруссииМаксим Бужанский
 
 
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