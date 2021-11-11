https://ria.ru/20211111/napadenie-1758490875.html

Польшу ожидает повторение вторжения 1939 года из-за кризиса на границе

В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе - РИА Новости, 11.11.2021

Польшу ожидает повторение вторжения 1939 года из-за кризиса на границе

Депутат Рады Максим Бужанский напомнил в Telegram Польше о событиях 1939 года из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T02:56

2021-11-11T02:56

2021-11-11T02:56

в мире

варшава

белоруссия

минск

германия

польша

александр лукашенко

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Максим Бужанский напомнил в Telegram Польше о событиях 1939 года из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией.Он отметил, что хотя масштаб событий и отличается, сам "принцип неизбежности результата принятых решений и действий тот же".При этом он подчеркнул, что останется непонятным, из-за чего Польша ждет от президента Белоруссии Александра Лукашенко дружественных или нейтральных действий после агрессивной политики Варшавы по отношению к Минску.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211109/polsha-1758280134.html

варшава

белоруссия

минск

германия

польша

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в мире, варшава, белоруссия, минск, германия, польша, александр лукашенко, вторая мировая война (1939-1945), госпогранкомитет белоруссии, максим бужанский