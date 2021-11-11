В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
Депутат Рады Бужанский: причины кризиса на границе Польши схожи с вторжением 1939 года
© AP PhotoВторжение немецкой армии в Польшу
© AP Photo
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Максим Бужанский напомнил в Telegram Польше о событиях 1939 года из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
"1939 год. Польша, по ее логике, все сделала правильно. Напала на Чехословакию вместе с Германией, натравливала Германию на Восток. И стала жертвой Германии. 21 век. Польша все сделала правильно. Поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке. Активно вмешивалась во внутренние дела Беларуси. И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует ее границу впервые с 1939 года", — написал Бужанский.
Он отметил, что хотя масштаб событий и отличается, сам "принцип неизбежности результата принятых решений и действий тот же".
При этом он подчеркнул, что останется непонятным, из-за чего Польша ждет от президента Белоруссии Александра Лукашенко дружественных или нейтральных действий после агрессивной политики Варшавы по отношению к Минску.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.