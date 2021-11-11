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Мюзикл "Шахматы" разменял четвертую сотню показов в Москве
Мюзикл "Шахматы" разменял четвертую сотню показов в Москве - РИА Новости, 11.11.2021
Мюзикл "Шахматы" разменял четвертую сотню показов в Москве
Легендарный мюзикл Тима Райса, Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса разменял четвертую сотню показов в Москве: российская постановка стала самой долгоиграющей... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:59
2021-11-11T16:00
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МОСКВА, 11 ноя - театр МДМ. Легендарный мюзикл Тима Райса, Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса разменял четвертую сотню показов в Москве: российская постановка стала самой долгоиграющей версией "Шахмат" в мире – после оригинальной лондонской.300-й спектакль состоялся 9 ноября – к этому моменту "Шахматы" на русском языке посмотрело более 300 тысяч зрителей. Мюзикл театральной компании "Бродвей Москва" – единственный в мире спектакль, который целый год шел практически каждый день в сложных условиях пандемии. По количеству показов московские "Шахматы" вышли на второе место – лидером остается первая постановка "Шахмат" в Лондоне, которая шла на Вест-Энде 3 года.300 спектаклей – это действительно впечатляющая цифра! Театральные постановки и другие столичные мюзиклы, которые не идут в ежедневном режиме, достигают ее за 5-10 лет.Летом 2021 года российские "Шахматы" триумфально завершили первый сезон проката и всего через две недели перерыва открыли второй. За этот год вместе со зрителями постановка пережила локдаун, закрытие границ, введение QR-кодов и даже воссоединение группы ABBA спустя 40 лет молчания. Кстати, мюзикл "Шахматы" остается единственным местом в России, где можно легально послушать гениальную музыку композиторов ABBA Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса в исполнении живого оркестра!Мюзикл "Шахматы" получил не только признание зрителей, но и высокую оценку профессионалов. Эксперты главной российской театральной премии "Золотая Маска" выдвинули спектакль на соискание награды в 11 номинациях, включая категорию "Оперетта/Мюзикл – Лучший спектакль". Это самое большое количество номинаций среди музыкальных спектаклей, попавших в шорт-лист "Золотой Маски" за сезон 2020-2021.Мюзикл "Шахматы" стал лидером по популярности и среди молодой зрительской аудитории страны, а Театр МДМ, где идут постановки театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева, вошел в тройку самых популярных учреждений культуры России среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которые могут посетить спектакли совершенно бесплатно в рамках федеральной программы "Пушкинская карта"."Шахматы" входят в число мировых театральных хитов наравне с "Призраком Оперы", "Отверженными" и MAMMA MIA! Авторы мюзикла — композиторы и вокалисты группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, а также сэр Тим Райс — обладатель премий "Эмми", "Оскар", "Грэмми" и "Тони", написавший тексты рок-оперы "Иисус Христос — Cуперзвезда" и мюзикла "Король Лев". Российская постановка стала новой страницей в истории "Шахмат". Над спектаклем работала международная команда: режиссер Евгений Писарев, музыкальный руководитель Джон Ригби, автор русского текста Алексей Иващенко и др.Мюзикл "Шахматы" пользуется огромной зрительской любовью вот уже 40 лет. Прежде всего — благодаря захватывающей размахом и красотой музыке, в которой виртуозно совмещаются самые разные стили — от рэпа и рока до оперы. В основе сюжета пронзительная история любви, фоном для которой служат политическое и спортивное противостояние двух сверхдержав — СССР и США.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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пресс-релизы
15:59 11.11.2021 (обновлено: 16:00 11.11.2021)
 

Мюзикл "Шахматы" разменял четвертую сотню показов в Москве

© Фото : театр МДММюзикл "Шахматы"
Мюзикл Шахматы - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : театр МДМ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - театр МДМ. Легендарный мюзикл Тима Райса, Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса разменял четвертую сотню показов в Москве: российская постановка стала самой долгоиграющей версией "Шахмат" в мире – после оригинальной лондонской.
300-й спектакль состоялся 9 ноября – к этому моменту "Шахматы" на русском языке посмотрело более 300 тысяч зрителей. Мюзикл театральной компании "Бродвей Москва" единственный в мире спектакль, который целый год шел практически каждый день в сложных условиях пандемии. По количеству показов московские "Шахматы" вышли на второе место – лидером остается первая постановка "Шахмат" в Лондоне, которая шла на Вест-Энде 3 года.
300 спектаклей – это действительно впечатляющая цифра! Театральные постановки и другие столичные мюзиклы, которые не идут в ежедневном режиме, достигают ее за 5-10 лет.
Летом 2021 года российские "Шахматы" триумфально завершили первый сезон проката и всего через две недели перерыва открыли второй. За этот год вместе со зрителями постановка пережила локдаун, закрытие границ, введение QR-кодов и даже воссоединение группы ABBA спустя 40 лет молчания. Кстати, мюзикл "Шахматы" остается единственным местом в России, где можно легально послушать гениальную музыку композиторов ABBA Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса в исполнении живого оркестра!
© Фото : театр МДММюзикл "Шахматы"
Мюзикл Шахматы - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : театр МДМ
Мюзикл "Шахматы"
Мюзикл "Шахматы" получил не только признание зрителей, но и высокую оценку профессионалов. Эксперты главной российской театральной премии "Золотая Маска" выдвинули спектакль на соискание награды в 11 номинациях, включая категорию "Оперетта/Мюзикл – Лучший спектакль". Это самое большое количество номинаций среди музыкальных спектаклей, попавших в шорт-лист "Золотой Маски" за сезон 2020-2021.
Мюзикл "Шахматы" стал лидером по популярности и среди молодой зрительской аудитории страны, а Театр МДМ, где идут постановки театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрия Богачева, вошел в тройку самых популярных учреждений культуры России среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которые могут посетить спектакли совершенно бесплатно в рамках федеральной программы "Пушкинская карта".
"Шахматы" входят в число мировых театральных хитов наравне с "Призраком Оперы", "Отверженными" и MAMMA MIA! Авторы мюзикла — композиторы и вокалисты группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус, а также сэр Тим Райс — обладатель премий "Эмми", "Оскар", "Грэмми" и "Тони", написавший тексты рок-оперы "Иисус Христос — Cуперзвезда" и мюзикла "Король Лев". Российская постановка стала новой страницей в истории "Шахмат". Над спектаклем работала международная команда: режиссер Евгений Писарев, музыкальный руководитель Джон Ригби, автор русского текста Алексей Иващенко и др.
Мюзикл "Шахматы" пользуется огромной зрительской любовью вот уже 40 лет. Прежде всего — благодаря захватывающей размахом и красотой музыке, в которой виртуозно совмещаются самые разные стили — от рэпа и рока до оперы. В основе сюжета пронзительная история любви, фоном для которой служат политическое и спортивное противостояние двух сверхдержав — СССР и США.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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