https://ria.ru/20211111/modernizatsiya-1758552412.html

Калужская область получит средства на модернизацию здравоохранения

Калужская область получит средства на модернизацию здравоохранения - РИА Новости, 11.11.2021

Калужская область получит средства на модернизацию здравоохранения

Более 3,5 миллиарда рублей будет направлено с 2021 по 2025 годы на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области, часть... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:02

2021-11-11T13:02

2021-11-11T13:02

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КАЛУГА, 11 ноя – РИА Новости. Более 3,5 миллиарда рублей будет направлено с 2021 по 2025 годы на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области, часть средств уже освоена, сообщает правительство региона."На реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Калужской области на период с 2021 по 2025 годы планируется выделить 3,538 миллиарда рублей. В том числе в текущем году финансирование программы составило 643,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.В этом году на 27 объектах площадью 31 тысячи квадратных метров (20 поликлиник, одна лаборатория, три врачебных амбулатории и три ФАПа) ведётся капитальный ремонт. Из них на восьми объектах ремонт планируется завершить в 2022 году, на девяти ремонт уже завершён, сообщает региональное правительство. Помимо этого установлены все запланированные в этом году 28 модульных зданий ФАПов. Закуплены и введены в эксплуатацию 17 единиц медицинского оборудования, в том числе, тяжелого: два флюорографа, один маммограф, четыре цифровых рентгеновских аппарата, одна система УЗИ.В текущем году также было предусмотрено приобретение 88 новых автомобилей для медицинских организаций. Они уже переданы в лечебно-профилактические учреждения региона."Есть все предпосылки к тому, что всё запланированное в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на этот год будет успешно выполнено. Для нас очень важно создать комфортные условия для работы наших коллег, обеспечить их современным оборудованием, хорошим транспортом. Всё это в конечном итоге повлияет на качество оказания медицинской помощи населению", - отметил министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

https://ria.ru/20211108/nagrady-1758086886.html

https://ria.ru/20211108/kontrol-1758081059.html

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экономика, общество, медицина, здравоохранение, калужская область, россия