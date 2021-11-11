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Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией
Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией - РИА Новости, 11.11.2021
Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией
Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет продолжать курс на развитие отношений с Россией на взаимовыгодной основе, в том числе в политической,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T04:52
2021-11-11T05:45
в мире
токио
япония
мид японии‎
россия
кунашир (остров)
хабомаи
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ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет продолжать курс на развитие отношений с Россией на взаимовыгодной основе, в том числе в политической, экономической и культурной сферах.Хаяси также затронул вопрос подписания мирного договора с Россией."Что касается проблемы подписания мирного договора, мы не должны перекладывать эту задачу на плечи следующих поколений. Мы будем продолжать вести диалог на данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей, в том числе договоренности, заключенной в Сингапуре", — подчеркнул Хаяси.Глава японского МИД также отметил, что правительство намерено придерживаться курса на заключение мирного договора после разрешения вопроса по территориям.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Судьбу других островов Курильской гряды — Кунашира и Итурупа — не затрагивали. СССР надеялся, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все названные острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Согласно позиции Москвы, острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России как правопреемницы СССР над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211101/kurily-1757145099.html
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токио
япония
россия
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в мире, токио, япония, мид японии‎, россия, кунашир (остров), хабомаи
04:52 11.11.2021 (обновлено: 05:45 11.11.2021)
 
Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией

Новый глава МИД Японии Хаяси заявил о желании развивать взаимовыгодные отношения с Россией

© REUTERS / Toru HanaiМинистр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / Toru Hanai
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет продолжать курс на развитие отношений с Россией на взаимовыгодной основе, в том числе в политической, экономической и культурной сферах.

"Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной", — отметил министр на своей первой пресс-конференции на этом посту.

Хаяси также затронул вопрос подписания мирного договора с Россией.
"Что касается проблемы подписания мирного договора, мы не должны перекладывать эту задачу на плечи следующих поколений. Мы будем продолжать вести диалог на данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей, в том числе договоренности, заключенной в Сингапуре", — подчеркнул Хаяси.
Глава японского МИД также отметил, что правительство намерено придерживаться курса на заключение мирного договора после разрешения вопроса по территориям.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Судьбу других островов Курильской гряды — Кунашира и Итурупа — не затрагивали. СССР надеялся, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все названные острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Согласно позиции Москвы, острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России как правопреемницы СССР над ними сомнению не подлежит.
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В миреТокиоЯпонияМИД Японии‎РоссияКунашир (остров)Хабомаи
 
 
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