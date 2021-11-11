https://ria.ru/20211111/ministr-1758492029.html

Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией

Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией - РИА Новости, 11.11.2021

Новый глава МИД Японии заявил о желании развивать отношения с Россией

Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет продолжать курс на развитие отношений с Россией на взаимовыгодной основе, в том числе в политической,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T04:52

2021-11-11T04:52

2021-11-11T05:45

в мире

токио

япония

мид японии‎

россия

кунашир (остров)

хабомаи

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ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что будет продолжать курс на развитие отношений с Россией на взаимовыгодной основе, в том числе в политической, экономической и культурной сферах.Хаяси также затронул вопрос подписания мирного договора с Россией."Что касается проблемы подписания мирного договора, мы не должны перекладывать эту задачу на плечи следующих поколений. Мы будем продолжать вести диалог на данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей, в том числе договоренности, заключенной в Сингапуре", — подчеркнул Хаяси.Глава японского МИД также отметил, что правительство намерено придерживаться курса на заключение мирного договора после разрешения вопроса по территориям.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Судьбу других островов Курильской гряды — Кунашира и Итурупа — не затрагивали. СССР надеялся, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все названные острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Согласно позиции Москвы, острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России как правопреемницы СССР над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20211101/kurily-1757145099.html

https://ria.ru/20211021/kurily-1755640450.html

токио

япония

россия

кунашир (остров)

хабомаи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, токио, япония, мид японии‎, россия, кунашир (остров), хабомаи