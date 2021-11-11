https://ria.ru/20211111/migranty-1758643308.html

Германия призвала к санкциям против Белоруссии из-за ситуации на границе

Германия призвала к санкциям против Белоруссии из-за ситуации на границе - РИА Новости, 11.11.2021

Германия призвала к санкциям против Белоруссии из-за ситуации на границе

МИД ФРГ и Литвы выступили за жесткие санкции в отношении Минска в связи с ситуацией на границе, заявили в четверг в немецком внешнеполитическом ведомстве по... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:41

2021-11-11T19:41

2021-11-11T19:54

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БЕРЛИН, 11 ноя – РИА Новости. МИД ФРГ и Литвы выступили за жесткие санкции в отношении Минска в связи с ситуацией на границе, заявили в четверг в немецком внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора врио министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с его литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом."Министр Хайко Маас переговорил сегодня по телефону с литовским министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом о ситуации на границе с Белоруссией. Оба согласились, что ЕС должен ответить жесткими санкциями. Мигранты должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее", - сообщила пресс-служба МИД ФРГ в соцсети Twitter.На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758623551.html

германия

литва

белоруссия

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T19:41 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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