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Германия призвала к санкциям против Белоруссии из-за ситуации на границе
Германия призвала к санкциям против Белоруссии из-за ситуации на границе - РИА Новости, 11.11.2021
Германия призвала к санкциям против Белоруссии из-за ситуации на границе
МИД ФРГ и Литвы выступили за жесткие санкции в отношении Минска в связи с ситуацией на границе, заявили в четверг в немецком внешнеполитическом ведомстве по... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:41
2021-11-11T19:41
2021-11-11T19:54
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БЕРЛИН, 11 ноя – РИА Новости. МИД ФРГ и Литвы выступили за жесткие санкции в отношении Минска в связи с ситуацией на границе, заявили в четверг в немецком внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора врио министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с его литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом."Министр Хайко Маас переговорил сегодня по телефону с литовским министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом о ситуации на границе с Белоруссией. Оба согласились, что ЕС должен ответить жесткими санкциями. Мигранты должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее", - сообщила пресс-служба МИД ФРГ в соцсети Twitter.На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-11T19:41
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19:41 11.11.2021 (обновлено: 19:54 11.11.2021)
Германия призвала к санкциям против Белоруссии из-за ситуации на границе
Германия и Литва выступили за санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса