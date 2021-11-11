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Германия призвала к санкциям против Белоруссии из-за ситуации на границе
Германия призвала к санкциям против Белоруссии из-за ситуации на границе - РИА Новости, 11.11.2021
Германия призвала к санкциям против Белоруссии из-за ситуации на границе
МИД ФРГ и Литвы выступили за жесткие санкции в отношении Минска в связи с ситуацией на границе, заявили в четверг в немецком внешнеполитическом ведомстве по... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:41
2021-11-11T19:54
в мире
германия
литва
белоруссия
польша
мид литвы
мид германии
хайко маас
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БЕРЛИН, 11 ноя – РИА Новости. МИД ФРГ и Литвы выступили за жесткие санкции в отношении Минска в связи с ситуацией на границе, заявили в четверг в немецком внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора врио министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с его литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом."Министр Хайко Маас переговорил сегодня по телефону с литовским министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом о ситуации на границе с Белоруссией. Оба согласились, что ЕС должен ответить жесткими санкциями. Мигранты должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее", - сообщила пресс-служба МИД ФРГ в соцсети Twitter.На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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германия
литва
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, германия, литва, белоруссия, польша, мид литвы, мид германии, хайко маас, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
19:41 11.11.2021 (обновлено: 19:54 11.11.2021)
 
Германия призвала к санкциям против Белоруссии из-за ситуации на границе

Германия и Литва выступили за санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

© Фото : @terytorialsi/TwitterЛагерь беженцев на польско-белорусской границе
Лагерь беженцев на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : @terytorialsi/Twitter
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БЕРЛИН, 11 ноя – РИА Новости. МИД ФРГ и Литвы выступили за жесткие санкции в отношении Минска в связи с ситуацией на границе, заявили в четверг в немецком внешнеполитическом ведомстве по итогам телефонного разговора врио министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с его литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом.
"Министр Хайко Маас переговорил сегодня по телефону с литовским министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом о ситуации на границе с Белоруссией. Оба согласились, что ЕС должен ответить жесткими санкциями. Мигранты должны получить гуманитарную помощь как можно быстрее", - сообщила пресс-служба МИД ФРГ в соцсети Twitter.
Сломанный указатель на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 17:55
Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции
На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
 
В миреГерманияЛитваБелоруссияПольшаМИД ЛитвыМИД ГерманииХайко МаасГоспогранкомитет БелоруссииМигрантыСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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