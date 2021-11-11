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Шольц обвинил Лукашенко в шантаже Германии
Шольц обвинил Лукашенко в шантаже Германии - РИА Новости, 11.11.2021
Шольц обвинил Лукашенко в шантаже Германии
Возможный канцлер ФРГ, лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц заявил, что поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с мигрантами на... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:40
2021-11-11T18:49
в мире
берлин (город)
белоруссия
германия
польша
александр лукашенко
мигранты
олаф шольц
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БЕРЛИН, 11 ноя – РИА новости. Возможный канцлер ФРГ, лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц заявил, что поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с мигрантами на границе с Польшей "должно и будет иметь последствия".По словам Шольца, "российское правительство также должно ощущать ответственность за то, чтобы Лукашенко больше так не поступал". Он добавил, что санкции должны быть введены против "тех, кто участвует в этой игре" Лукашенко, заявил, что "мы прямо разговариваем с авиакомпаниями", которые участвуют в перевозке мигрантов в Белоруссию, "и говорим им, что они должны прекратить эту деятельность", аналогичные переговоры идут и с государствами, откуда прибывают мигранты.Ранее в Москве заявили, что Россия не имеет отношения к событиям на границе Белоруссии и Польши.На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, берлин (город), белоруссия, германия, польша, александр лукашенко, мигранты, олаф шольц, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, госпогранкомитет белоруссии
18:40 11.11.2021 (обновлено: 18:49 11.11.2021)
 
Шольц обвинил Лукашенко в шантаже Германии

Шольц назвал действия Лукашенко в отношении мигрантов на польской границе безответствеными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-канцлер Германии и министр финансов Германии, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партия Германии Олаф Шольц после голосования на выборах в Бунестаг
Вице-канцлер Германии и министр финансов Германии, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партия Германии Олаф Шольц после голосования на выборах в Бунестаг - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 11 ноя – РИА новости. Возможный канцлер ФРГ, лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц заявил, что поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с мигрантами на границе с Польшей "должно и будет иметь последствия".

"То, что делает Лукашенко, это безответственно. Это диктатор, который не пользуется больше поддержкой своего народа, правит, применяя насилие, отправил многих оппозиционеров в тюрьмы", - заявил Шольц на брифинге в Берлине, добавив, что поведение Лукашенко в отношении мигрантов на границе с Польшей, смысл которого заключается в "шантаже наших стран", "должно и будет иметь последствия".

По словам Шольца, "российское правительство также должно ощущать ответственность за то, чтобы Лукашенко больше так не поступал". Он добавил, что санкции должны быть введены против "тех, кто участвует в этой игре" Лукашенко, заявил, что "мы прямо разговариваем с авиакомпаниями", которые участвуют в перевозке мигрантов в Белоруссию, "и говорим им, что они должны прекратить эту деятельность", аналогичные переговоры идут и с государствами, откуда прибывают мигранты.
Ранее в Москве заявили, что Россия не имеет отношения к событиям на границе Белоруссии и Польши.
Сломанный указатель на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 17:55
Йеменский беженец назвал европейцев организаторами нелегальной миграции
На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
 
В миреБерлин (город)БелоруссияГерманияПольшаАлександр ЛукашенкоМигрантыОлаф ШольцРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииГоспогранкомитет Белоруссии
 
 
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