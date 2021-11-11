https://ria.ru/20211111/migranty-1758634633.html

Шольц обвинил Лукашенко в шантаже Германии

Шольц обвинил Лукашенко в шантаже Германии - РИА Новости, 11.11.2021

Шольц обвинил Лукашенко в шантаже Германии

Возможный канцлер ФРГ, лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц заявил, что поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с мигрантами на... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:40

2021-11-11T18:40

2021-11-11T18:49

в мире

берлин (город)

белоруссия

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польша

александр лукашенко

мигранты

олаф шольц

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БЕРЛИН, 11 ноя – РИА новости. Возможный канцлер ФРГ, лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц заявил, что поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с мигрантами на границе с Польшей "должно и будет иметь последствия".По словам Шольца, "российское правительство также должно ощущать ответственность за то, чтобы Лукашенко больше так не поступал". Он добавил, что санкции должны быть введены против "тех, кто участвует в этой игре" Лукашенко, заявил, что "мы прямо разговариваем с авиакомпаниями", которые участвуют в перевозке мигрантов в Белоруссию, "и говорим им, что они должны прекратить эту деятельность", аналогичные переговоры идут и с государствами, откуда прибывают мигранты.Ранее в Москве заявили, что Россия не имеет отношения к событиям на границе Белоруссии и Польши.На границе Белоруссии и Польши находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются проникнуть в ЕС. Польские власти стянули на границу значительные силы, чтобы этого не допустить. Официальная Варшава обвиняет в обострении кризиса на границе президента Белоруссии Александра Лукашенко.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758623551.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T18:40 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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