18:21 11.11.2021 (обновлено: 18:31 11.11.2021)
Наблюдатели сообщили об увеличении лагеря мигрантов на польской границе
Наблюдатели сообщили об увеличении лагеря мигрантов на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе увеличивается, беженцы строят новые шалаши и землянки, передает в четверг Sputnik Беларусь.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Лагерь увеличивается - постоянно идет стройка новых шалашей. Некоторые мигранты начали строить что-то похожее на землянки. Беженцы утепляют свои жилища травой и ветками деревьев", - говорится в сообщении агентства в Telegram.
Как добавляет Sputnik, беженцы демонстрируют удивительную самоорганизацию: на четвертую ночь в лагере появился свой старейшина. "Возле него постоянно ходят большинство мужчин и внимательно слушают. Именно он ведет большинство переговоров с официальными лицами, хорошо знает английский", - отмечает агентство.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.