https://ria.ru/20211111/migranty-1758629341.html

Наблюдатели сообщили об увеличении лагеря мигрантов на польской границе

Наблюдатели сообщили об увеличении лагеря мигрантов на польской границе - РИА Новости, 11.11.2021

Наблюдатели сообщили об увеличении лагеря мигрантов на польской границе

Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе увеличивается, беженцы строят новые шалаши и землянки, передает в четверг Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:21

2021-11-11T18:21

2021-11-11T18:31

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

telegram (приложение)

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 11 ноя - РИА Новости. Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе увеличивается, беженцы строят новые шалаши и землянки, передает в четверг Sputnik Беларусь.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."Лагерь увеличивается - постоянно идет стройка новых шалашей. Некоторые мигранты начали строить что-то похожее на землянки. Беженцы утепляют свои жилища травой и ветками деревьев", - говорится в сообщении агентства в Telegram.Как добавляет Sputnik, беженцы демонстрируют удивительную самоорганизацию: на четвертую ночь в лагере появился свой старейшина. "Возле него постоянно ходят большинство мужчин и внимательно слушают. Именно он ведет большинство переговоров с официальными лицами, хорошо знает английский", - отмечает агентство.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758623551.html

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белоруссия

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, telegram (приложение), госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии